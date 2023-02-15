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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gidiyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gidiyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T23:08+0300
2023-02-15T23:08+0300
politika
antony blinken
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BD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Almanya, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği aktarıldı. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere yarın Almanya'ya gidecek olan Blinken, Ukrayna-Rusya çatışması, Türkiye'de meydana gelen deprem ve birçok önemli mesele hakkında görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin Adana şehrinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edecek. Blinken, buradan başkent Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer ile ABD'nin Türkiye ve Türk halkına verdiği deprem desteğinin yanı sıra NATO müttefiki olan Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken ayrıca, depremden büyük hasar gören Suriye'ye destek sağlayan Türk hükümetine de yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür edecek. Türkiye'den Yunanistan'a gidecek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA) lideri Alexis Çipras ile savunma iş birliği ve enerji güvenliği konularında görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken, 21 Şubat'ta da ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılacak.
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antony blinken, türkiye
antony blinken, türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gidiyor

23:08 15.02.2023
© AFP 2023 / TANG CHHIN SOTHYAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / TANG CHHIN SOTHY
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
BD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Almanya, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği aktarıldı. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere yarın Almanya'ya gidecek olan Blinken, Ukrayna-Rusya çatışması, Türkiye'de meydana gelen deprem ve birçok önemli mesele hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin Adana şehrinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edecek. Blinken, buradan başkent Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer ile ABD'nin Türkiye ve Türk halkına verdiği deprem desteğinin yanı sıra NATO müttefiki olan Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken ayrıca, depremden büyük hasar gören Suriye'ye destek sağlayan Türk hükümetine de yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür edecek.

Türkiye'den Yunanistan'a gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA) lideri Alexis Çipras ile savunma iş birliği ve enerji güvenliği konularında görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken, 21 Şubat'ta da ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılacak.
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