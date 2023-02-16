https://sputniknews.com.tr/20230216/fenerbahce-gelirinin-depremzedelere-aktarilacagi-basel-maci-biletlerinden-bin-tane-aldi-1067116325.html

Fenerbahçe, gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı biletlerinden bin tane aldı

Fenerbahçe, gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı biletlerinden bin tane aldı

Trabzonspor, "Fenerbahçe gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı biletlerinden bin tane aldı" açıklamasında bulundu ve kulübe teşekkür etti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T13:17+0300

2023-02-16T13:17+0300

2023-02-16T13:17+0300

spor

trabzonspor

fenerbahçe

maç

basel

deprem

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Basel ile oynayacakları maçın gelirini, AFAD'a bağışlayacaklarını açıklayıp, taraftarlara bilet alınması çağrısında bulunmuştu.Fenerbahçe, maçın hatıra biletlerinden bin adet alarak kampanyaya destek verdi. Trabzonspor, desteği sosyal medya hesabından paylaştı ve "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230215/trabzonsporun-rakibi-baselden-boyle-anlarda-futbol-onemsizdir-paylasimi-1067073110.html

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trabzonspor, fenerbahçe, maç, basel, deprem