https://sputniknews.com.tr/20230216/fenerbahce-gelirinin-depremzedelere-aktarilacagi-basel-maci-biletlerinden-bin-tane-aldi-1067116325.html
Fenerbahçe, gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı biletlerinden bin tane aldı
Fenerbahçe, gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı biletlerinden bin tane aldı
Trabzonspor, "Fenerbahçe gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı biletlerinden bin tane aldı" açıklamasında bulundu ve kulübe teşekkür etti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T13:17+0300
2023-02-16T13:17+0300
2023-02-16T13:17+0300
spor
trabzonspor
fenerbahçe
maç
basel
deprem
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Basel ile oynayacakları maçın gelirini, AFAD'a bağışlayacaklarını açıklayıp, taraftarlara bilet alınması çağrısında bulunmuştu.Fenerbahçe, maçın hatıra biletlerinden bin adet alarak kampanyaya destek verdi. Trabzonspor, desteği sosyal medya hesabından paylaştı ve "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/trabzonsporun-rakibi-baselden-boyle-anlarda-futbol-onemsizdir-paylasimi-1067073110.html
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trabzonspor, fenerbahçe, maç, basel, deprem
trabzonspor, fenerbahçe, maç, basel, deprem
Fenerbahçe, gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı biletlerinden bin tane aldı
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Trabzonspor, "Fenerbahçe gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı biletlerinden bin tane aldı" açıklamasında bulundu ve kulübe teşekkür etti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Basel ile oynayacakları maçın gelirini, AFAD'a bağışlayacaklarını açıklayıp, taraftarlara bilet alınması çağrısında bulunmuştu.
Fenerbahçe, maçın hatıra biletlerinden bin adet alarak kampanyaya destek verdi. Trabzonspor, desteği sosyal medya hesabından paylaştı ve "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.