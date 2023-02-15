https://sputniknews.com.tr/20230215/trabzonsporun-rakibi-baselden-boyle-anlarda-futbol-onemsizdir-paylasimi-1067073110.html
Trabzonspor'un rakibi Basel'den 'Böyle anlarda futbol önemsizdir' paylaşımı
Trabzonspor'un rakibi Basel'den 'Böyle anlarda futbol önemsizdir' paylaşımı
İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T14:15+0300
2023-02-15T14:15+0300
2023-02-15T14:15+0300
spor
deprem
türkiye
isviçre
basel
trabzonspor
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.
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deprem, türkiye, isviçre, basel, trabzonspor
deprem, türkiye, isviçre, basel, trabzonspor
Trabzonspor'un rakibi Basel'den 'Böyle anlarda futbol önemsizdir' paylaşımı
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İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.