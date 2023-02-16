https://sputniknews.com.tr/20230216/abd-kuzey-kutbunda-rusya-ile-yakin-gelecekte-isbirligi-imkani-gormuyoruz-1067097724.html
ABD: Kuzey Kutbu'nda Rusya ile yakın gelecekte işbirliği imkanı görmüyoruz
ABD: Kuzey Kutbu'nda Rusya ile yakın gelecekte işbirliği imkanı görmüyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Schollet, ABD'nin Rusya ile Kuzey Kutbu’nda yakın gelecekte işbirliği imkanı görmediğini belirtti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T02:01+0300
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2023-02-16T02:01+0300
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işbirliği
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ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Schollet, ABD'nin Rusya'yı önemli bir Kuzey Kutbu gücü olarak gördüğünü, ancak yakın gelecekte bölgede onunla işbirliği yapmayı planlamadığını söyledi.ABD'li düşünce kuruluşu Wilson Center'da düzenlenen ‘Kuzey Kutbu bölgesini geliştirme perspektifi’ konulu seminerde konuşan Chollet, “Rusya, Kuzey Kutbu'nda önemli bir güç. Bununla birlikte, yakın gelecekte bölgede onunla işbirliği yapmamız imkansız görünüyor” dedi.Bu tutumun Rusya’nın Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonuyla bağlantılı olduğuna vurgu yapan Chollet, ABD’nin Rusya'nın yakın gelecekte bu konudaki ‘davranışını değiştireceğine’ inanmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230214/bati-basini-washington--ukraynaya-savas-ucaklari-tedarik-edebilir-1067041473.html
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abd, rusya, kuzey kutbu, işbirliği
abd, rusya, kuzey kutbu, işbirliği
ABD: Kuzey Kutbu'nda Rusya ile yakın gelecekte işbirliği imkanı görmüyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Schollet, ABD'nin Rusya ile Kuzey Kutbu’nda yakın gelecekte işbirliği imkanı görmediğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Schollet, ABD'nin Rusya'yı önemli bir Kuzey Kutbu gücü olarak gördüğünü, ancak yakın gelecekte bölgede onunla işbirliği yapmayı planlamadığını söyledi.
ABD'li düşünce kuruluşu Wilson Center'da düzenlenen ‘Kuzey Kutbu bölgesini geliştirme perspektifi’ konulu seminerde konuşan Chollet, “Rusya, Kuzey Kutbu'nda önemli bir güç. Bununla birlikte, yakın gelecekte bölgede onunla işbirliği yapmamız imkansız görünüyor” dedi.
Bu tutumun Rusya’nın Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonuyla bağlantılı olduğuna vurgu yapan Chollet, ABD’nin Rusya'nın yakın gelecekte bu konudaki ‘davranışını değiştireceğine’ inanmadığını kaydetti.