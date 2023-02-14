https://sputniknews.com.tr/20230214/peskov-rus-arama-kurtarma-ekipleri-turkiye-ve-suriyeye-kahramanca-yardim-etti--1067021236.html

Peskov: Rus arama kurtarma ekipleri, Türkiye ve Suriye'ye kahramanca yardım etti

Peskov: Rus arama kurtarma ekipleri, Türkiye ve Suriye'ye kahramanca yardım etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T14:26+0300

2023-02-14T14:26+0300

2023-02-14T14:27+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

abd

nato

rusya

dmitriy peskov

suriye

kremlin

deprem

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Arama kurtarma ekiplerimiz, her zamanki gibi profesyonelce, kahramanca ve verimli bir şekilde çalıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bayrağını yüksekte taşıyorlar. Hepimiz bundan gurur duyuyoruz" dedi. Rus arama kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'deki görevinin sonlandırılmasına ilişkin kararı yorumlayan Peskov, "Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı'na önerilerini bağımsız olarak hazırlıyor. Bu nedenle, şu anda operasyonun kurtarma kısmının sona ermek üzere olduğu aşikar, bu temel neden ve tamamen anlaşılır" ifadesini kullandı. 'ABD, hava sahasındaki balonlarla kendisi uğraşmalı' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ABD semalarında görülen tanımlamayan cisimlerin Çin ve Rusya'nın NATO ülkelerine karşı istihbarat çalışmalarını ne kadar artırdığının örneği olarak göstermesi de basın toplantısında Peskov'a anımsatıldı. Şu anda tüm ABD'nin kendi iradesi dahilinde veya dışında yaşadığı balon hadisesinde herhangi birinin suçlanamayacağını belirten Peskov, ABD'lilerin bu vakayı bizzat kendilerinin ele alması gerektiğinin altını çizdi. 'NATO, Rusya için hasım bir kuruluş' NATO'nun Rusya için hasım bir kuruluş olduğunu ve İttifak'ın bunu her gün kanıtladığını söyleyen Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya dahlini daha net şekilde göstermek için var gücüyle çabaladığına da dikkat çekti. Özel askeri harekata katılan Rus askerlerin muharebe sahasında sıkça yabancı dilde konuşmalar duyduğunu ve bunun yabancı paralı askerlerin varlığına işaret ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesinin harekatın gidişatını değiştirmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-acil-durumlar-bakanligi-ekiplerimizin-turkiye-ve-suriyedeki-calismalari-sona-eriyor--1067013173.html

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abd, nato, rusya, dmitriy peskov, suriye, kremlin, deprem