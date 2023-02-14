Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/peskov-rus-arama-kurtarma-ekipleri-turkiye-ve-suriyeye-kahramanca-yardim-etti--1067021236.html
Peskov: Rus arama kurtarma ekipleri, Türkiye ve Suriye'ye kahramanca yardım etti
Peskov: Rus arama kurtarma ekipleri, Türkiye ve Suriye'ye kahramanca yardım etti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T14:26+0300
2023-02-14T14:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
abd
nato
rusya
dmitriy peskov
suriye
kremlin
deprem
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Arama kurtarma ekiplerimiz, her zamanki gibi profesyonelce, kahramanca ve verimli bir şekilde çalıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bayrağını yüksekte taşıyorlar. Hepimiz bundan gurur duyuyoruz" dedi. Rus arama kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'deki görevinin sonlandırılmasına ilişkin kararı yorumlayan Peskov, "Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı'na önerilerini bağımsız olarak hazırlıyor. Bu nedenle, şu anda operasyonun kurtarma kısmının sona ermek üzere olduğu aşikar, bu temel neden ve tamamen anlaşılır" ifadesini kullandı. 'ABD, hava sahasındaki balonlarla kendisi uğraşmalı' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ABD semalarında görülen tanımlamayan cisimlerin Çin ve Rusya'nın NATO ülkelerine karşı istihbarat çalışmalarını ne kadar artırdığının örneği olarak göstermesi de basın toplantısında Peskov'a anımsatıldı. Şu anda tüm ABD'nin kendi iradesi dahilinde veya dışında yaşadığı balon hadisesinde herhangi birinin suçlanamayacağını belirten Peskov, ABD'lilerin bu vakayı bizzat kendilerinin ele alması gerektiğinin altını çizdi. 'NATO, Rusya için hasım bir kuruluş' NATO'nun Rusya için hasım bir kuruluş olduğunu ve İttifak'ın bunu her gün kanıtladığını söyleyen Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya dahlini daha net şekilde göstermek için var gücüyle çabaladığına da dikkat çekti. Özel askeri harekata katılan Rus askerlerin muharebe sahasında sıkça yabancı dilde konuşmalar duyduğunu ve bunun yabancı paralı askerlerin varlığına işaret ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesinin harekatın gidişatını değiştirmeyeceğini bir kez daha vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-acil-durumlar-bakanligi-ekiplerimizin-turkiye-ve-suriyedeki-calismalari-sona-eriyor--1067013173.html
https://sputniknews.com.tr/20230214/snowden-ufo-panigi-dikkati-dagitma-taktigi-1067011338.html
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abd, nato, rusya, dmitriy peskov, suriye, kremlin, deprem
abd, nato, rusya, dmitriy peskov, suriye, kremlin, deprem

Peskov: Rus arama kurtarma ekipleri, Türkiye ve Suriye'ye kahramanca yardım etti

14:26 14.02.2023 (güncellendi: 14:27 14.02.2023)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin kahramanca yardım eli uzattığını söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Arama kurtarma ekiplerimiz, her zamanki gibi profesyonelce, kahramanca ve verimli bir şekilde çalıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bayrağını yüksekte taşıyorlar. Hepimiz bundan gurur duyuyoruz" dedi.
Rus arama kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'deki görevinin sonlandırılmasına ilişkin kararı yorumlayan Peskov, "Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı'na önerilerini bağımsız olarak hazırlıyor. Bu nedenle, şu anda operasyonun kurtarma kısmının sona ermek üzere olduğu aşikar, bu temel neden ve tamamen anlaşılır" ifadesini kullandı.
Rus arama kurtarma ekibi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ekiplerimizin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları sona eriyor
13:07

'ABD, hava sahasındaki balonlarla kendisi uğraşmalı'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ABD semalarında görülen tanımlamayan cisimlerin Çin ve Rusya'nın NATO ülkelerine karşı istihbarat çalışmalarını ne kadar artırdığının örneği olarak göstermesi de basın toplantısında Peskov'a anımsatıldı.
Şu anda tüm ABD'nin kendi iradesi dahilinde veya dışında yaşadığı balon hadisesinde herhangi birinin suçlanamayacağını belirten Peskov, ABD'lilerin bu vakayı bizzat kendilerinin ele alması gerektiğinin altını çizdi.
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12:40

'NATO, Rusya için hasım bir kuruluş'

NATO'nun Rusya için hasım bir kuruluş olduğunu ve İttifak'ın bunu her gün kanıtladığını söyleyen Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya dahlini daha net şekilde göstermek için var gücüyle çabaladığına da dikkat çekti. Özel askeri harekata katılan Rus askerlerin muharebe sahasında sıkça yabancı dilde konuşmalar duyduğunu ve bunun yabancı paralı askerlerin varlığına işaret ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesinin harekatın gidişatını değiştirmeyeceğini bir kez daha vurguladı.
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