https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-acil-durumlar-bakanligi-ekiplerimizin-turkiye-ve-suriyedeki-calismalari-sona-eriyor--1067013173.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ekiplerimizin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları sona eriyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ekiplerimizin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları sona eriyor

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Rus arama kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'deki enkazlarda çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu ve... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T13:07+0300

2023-02-14T13:07+0300

2023-02-14T13:07+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

deprem

yardım

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Türkiye ve Suriye'deki ekiplerle video konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Kurenkov, "Arama kurtarma operasyonu tamamlanıyor. Enkazın kaldırılmasına ağır ekipmanlar dahil edildi. Bu bağlamda, Devlet Başkanı (Vladimir Putin) Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin çekilmesine karar verdi" dedi. Rusya'nın depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olduğunu kaydeden Kurenkov, Rus ekiplerin Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'ye giderek arama kurtarma çalışmalarına başladığını anımsattı. Ekiplerin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları hakkında Putin'e sürekli rapor verdiğini de bildiren Kurenkov, "Fedakarlığınız, yardım etmeye ve verilen görevi yerine getirmeye hazır olduğunuz için her birinize teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230214/rus-arama-kurtarma-ekibi-turkiyedeki-enkazda-150-bin-dolar-buldu-1067004700.html

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