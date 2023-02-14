https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-acil-durumlar-bakanligi-ekiplerimizin-turkiye-ve-suriyedeki-calismalari-sona-eriyor--1067013173.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ekiplerimizin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları sona eriyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ekiplerimizin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları sona eriyor
Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Rus arama kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'deki enkazlarda çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu ve... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T13:07+0300
2023-02-14T13:07+0300
2023-02-14T13:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
deprem
yardım
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Türkiye ve Suriye'deki ekiplerle video konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Kurenkov, "Arama kurtarma operasyonu tamamlanıyor. Enkazın kaldırılmasına ağır ekipmanlar dahil edildi. Bu bağlamda, Devlet Başkanı (Vladimir Putin) Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin çekilmesine karar verdi" dedi. Rusya'nın depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olduğunu kaydeden Kurenkov, Rus ekiplerin Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'ye giderek arama kurtarma çalışmalarına başladığını anımsattı. Ekiplerin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları hakkında Putin'e sürekli rapor verdiğini de bildiren Kurenkov, "Fedakarlığınız, yardım etmeye ve verilen görevi yerine getirmeye hazır olduğunuz için her birinize teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/rus-arama-kurtarma-ekibi-turkiyedeki-enkazda-150-bin-dolar-buldu-1067004700.html
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Ekiplerimizin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları sona eriyor
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Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Rus arama kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'deki enkazlarda çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu ve ekiplerin felaket bölgesinden çekilmesine karar verildiğini söyledi.
Türkiye ve Suriye'deki ekiplerle video konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Kurenkov, "Arama kurtarma operasyonu tamamlanıyor. Enkazın kaldırılmasına ağır ekipmanlar dahil edildi. Bu bağlamda, Devlet Başkanı (Vladimir Putin) Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin çekilmesine karar verdi" dedi.
Rusya'nın depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olduğunu kaydeden Kurenkov, Rus ekiplerin Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'ye giderek arama kurtarma çalışmalarına başladığını anımsattı.
Ekiplerin Türkiye ve Suriye'deki çalışmaları hakkında Putin'e sürekli rapor verdiğini de bildiren Kurenkov, "Fedakarlığınız, yardım etmeye ve verilen görevi yerine getirmeye hazır olduğunuz için her birinize teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.