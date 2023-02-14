https://sputniknews.com.tr/20230214/deprem-bolgesinde-gorev-yapan-umke-personeli-yemegini-kedi-ile-paylasti-1067004524.html

Deprem bölgesinde görev yapan UMKE personeli, yemeğini kedi ile paylaştı

Deprem bölgesinde görev yapan UMKE personeli, yemeğini kedi ile paylaştı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından insanların da sokak hayvanlarının da yaşam... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T10:36+0300

2023-02-14T10:36+0300

2023-02-14T10:36+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

umke

kedi

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067004378_0:49:843:523_1920x0_80_0_0_ca10c9e938896f67f17304423d4fe6ee.jpg

Deprem bölgesinde görev yapanlar arasında yer alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli İlyas Yıldır’ın yaptığı bir hareket, çevresindeki meslektaşlarından takdir topladı.Öğlen yemeği için mola veren Yıldır, yemek molasında yanına gelen sokak kedisi ile yemeğini paylaştı.Kedinin de bir depremzede olduğunu belirten Yıldır, “Deprem olduğu ilk anda hemen ailemi güvenli bir bölgeye bırakıp UMKE birimime geldim, burası bizim toplanma alanımız, sahaya gelen ilk ekibin tim lideriyim. Çok fazla cana dokunduk, çok fazla hayat kurtardık. Yemeğimi yerken birkaç tane kedi yanıma geldi sonuçta onlar da depremzede, onlar da rabbimizin bize vermiş olduğu dilsiz kulları, yediğimiz yemeklerden çok bir tat almıyoruz, boğazımız düğümleniyor. Kendimizi çok iyi hissetmiyoruz çünkü çok fazla yakınımızı kaybettik. Kediye de uzattım o da benimle beraber yemeğini yedi bunu da bir arkadaşımız çekmiş uzaktan bana gönderdi ben de bunu sosyal medya hesabıma yükledim. Çok fazla beğeni aldı, çok fazla dua aldık. Ülkemizin ve bölgemizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230214/kardesini-ve-ailesini-enkazdan-kurtarmak-istedi-8-kisiyi-kurtardim-kardesimi-kurtaramadim-1067002742.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, umke, kedi, deprem