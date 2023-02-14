https://sputniknews.com.tr/20230214/kardesini-ve-ailesini-enkazdan-kurtarmak-istedi-8-kisiyi-kurtardim-kardesimi-kurtaramadim-1067002742.html

Kardeşini ve ailesini enkazdan kurtarmak istedi: '8 kişiyi kurtardım, kardeşimi kurtaramadım’

Kardeşini ve ailesini enkazdan kurtarmak istedi: '8 kişiyi kurtardım, kardeşimi kurtaramadım’

Depremin yıkıcı etkisinden en çok etkilenen Hatay, ailece toplu can kayıplarının da en çok yaşandığı illerden biri oldu. Yüzlerce ailenin yaşamı enkaz altında... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T10:09+0300

2023-02-14T10:09+0300

2023-02-14T10:13+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hatay

enkaz

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Abdulkadir İpek, Hatay'da yaşanan depremin ardından kendi ailesini kurtardıktan sonra Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Gediz Apartmanı 4’ncü katında kardeşi ve ailesini kurtarmak istedi.Milliyet'te Namık Durukan'ın haberine göre Abdulkadir İpek, 8 kişiyi enkazdan kurtarırken, kardeşi, yengesi ve üç yeğeninin ancak cansız bedenlerine ulaşabildi. İpek, Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Gediz Apartmanı 4’ncü katında oturan ve ambulans şoförü olan kardeşi Mustafa İpek (38), yengesi Ziynet, yeğenleri Muhammet Emin (16), Görkem (12) ve Çağrı’yı (10) kurtarmak için verdiği mücadeleyi şöyle anlattı:'Herkesi kurtardım, onları kurtaramadım'Elinden geldiğinde enkaz altında çıkmaları için herkese yardım ettiğini anlatan İpek, kardeşi ve ailesinin ise depremin ilk anlarında vefat etmiş olduğunu belirtti:

hatay

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deprem, hatay, enkaz