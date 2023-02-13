https://sputniknews.com.tr/20230213/tugba-ozay-mersinde-iki-otel-depremzedelerden-para-istemis-bir-kisi-5-saat-icin-950-tl-vermis-1066960362.html
Tuğba Özay: Mersin'de iki otel depremzedelerden para istemiş, bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş
Tuğba Özay: Mersin'de iki otel depremzedelerden para istemiş, bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş
Büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra afet bölgesine giden Tuğba Özay, Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediğini söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T13:35+0300
2023-02-13T13:35+0300
2023-02-13T13:48+0300
tuğba özay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
otel
para
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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgeye giden eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediği iddiasında bulundu.Özay, "Mersin'de 2 otelle ilgili bilgi geldi, depremzede canlarımızı otele almayıp para istiyorlarmış. Bir depremzede kardeşimiz 5 saat uyumak için 950 TL ödemiş. Bu tip şeyleri yayın, emniyete başvurun. Bize gelen bilgiler doğrultusunda otelleri de deşifre edeceğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/adiyamandaki-gonullulerden-oflu-insaat-iscisi-enkazdan-cikardigi-kopegin-sahibini-ariyor---1066949639.html
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Tuğba Özay: Mersin'de iki otel depremzedelerden para istemiş, bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş
13:35 13.02.2023 (güncellendi: 13:48 13.02.2023) Abone ol
Büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra afet bölgesine giden Tuğba Özay, Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediğini söyledi.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgeye giden eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediği iddiasında bulundu.
Özay, "Mersin'de 2 otelle ilgili bilgi geldi, depremzede canlarımızı otele almayıp para istiyorlarmış. Bir depremzede kardeşimiz 5 saat uyumak için 950 TL ödemiş. Bu tip şeyleri yayın, emniyete başvurun. Bize gelen bilgiler doğrultusunda otelleri de deşifre edeceğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.