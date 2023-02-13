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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/tugba-ozay-mersinde-iki-otel-depremzedelerden-para-istemis-bir-kisi-5-saat-icin-950-tl-vermis-1066960362.html
Tuğba Özay: Mersin'de iki otel depremzedelerden para istemiş, bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş
Tuğba Özay: Mersin'de iki otel depremzedelerden para istemiş, bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş
Büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra afet bölgesine giden Tuğba Özay, Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediğini söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
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tuğba özay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
otel
para
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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgeye giden eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediği iddiasında bulundu.Özay, "Mersin'de 2 otelle ilgili bilgi geldi, depremzede canlarımızı otele almayıp para istiyorlarmış. Bir depremzede kardeşimiz 5 saat uyumak için 950 TL ödemiş. Bu tip şeyleri yayın, emniyete başvurun. Bize gelen bilgiler doğrultusunda otelleri de deşifre edeceğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/adiyamandaki-gonullulerden-oflu-insaat-iscisi-enkazdan-cikardigi-kopegin-sahibini-ariyor---1066949639.html
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tuğba özay, otel, para
tuğba özay, otel, para

Tuğba Özay: Mersin'de iki otel depremzedelerden para istemiş, bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş

13:35 13.02.2023 (güncellendi: 13:48 13.02.2023)
© İHATuğba Özay
Tuğba Özay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© İHA
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Büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra afet bölgesine giden Tuğba Özay, Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediğini söyledi.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgeye giden eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediği iddiasında bulundu.
Özay, "Mersin'de 2 otelle ilgili bilgi geldi, depremzede canlarımızı otele almayıp para istiyorlarmış. Bir depremzede kardeşimiz 5 saat uyumak için 950 TL ödemiş. Bu tip şeyleri yayın, emniyete başvurun. Bize gelen bilgiler doğrultusunda otelleri de deşifre edeceğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Adıyaman- Köpek- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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