https://sputniknews.com.tr/20230213/tugba-ozay-mersinde-iki-otel-depremzedelerden-para-istemis-bir-kisi-5-saat-icin-950-tl-vermis-1066960362.html

Tuğba Özay: Mersin'de iki otel depremzedelerden para istemiş, bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş

Tuğba Özay: Mersin'de iki otel depremzedelerden para istemiş, bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş

Büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra afet bölgesine giden Tuğba Özay, Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediğini söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T13:35+0300

2023-02-13T13:35+0300

2023-02-13T13:48+0300

tuğba özay

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

otel

para

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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgeye giden eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından Mersin’de iki otelin depremzedelerden para istediği iddiasında bulundu.Özay, "Mersin'de 2 otelle ilgili bilgi geldi, depremzede canlarımızı otele almayıp para istiyorlarmış. Bir depremzede kardeşimiz 5 saat uyumak için 950 TL ödemiş. Bu tip şeyleri yayın, emniyete başvurun. Bize gelen bilgiler doğrultusunda otelleri de deşifre edeceğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230213/adiyamandaki-gonullulerden-oflu-insaat-iscisi-enkazdan-cikardigi-kopegin-sahibini-ariyor---1066949639.html

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tuğba özay, otel, para