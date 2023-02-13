https://sputniknews.com.tr/20230213/adiyamandaki-gonullulerden-oflu-insaat-iscisi-enkazdan-cikardigi-kopegin-sahibini-ariyor---1066949639.html

Adıyaman'daki gönüllülerden Oflu inşaat işçisi enkazdan çıkardığı köpeğin sahibini arıyor

Adıyaman'daki gönüllülerden Oflu inşaat işçisi enkazdan çıkardığı köpeğin sahibini arıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 ilden biri olan Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gönüllülerden Atalay da enkaz altından kurtardığı... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T11:18+0300

2023-02-13T11:18+0300

2023-02-13T11:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

köpek

adıyaman

deprem

trabzon

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Türkiye’nin dört bir tarafından arama kurtarma çalışmalarına katılan belediye çalışanları, sivil toplum örgütleri üyeleri, sivil gönüllüler, asker, polis çok sayıda kişi yıkılan binaların enkazında çalışma yürütüyor. Trabzon’un Of ilçesinde doğan ve İstanbul’da inşaat işinde çalışan Mustafa Atalay, arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman’a gelerek 3 gündür gönüllü olarak çalışmalarda yer alıyor. Atalay, şehir merkezinde bulunan bir otelin enkazında çalıştığı sırada bir köpeği sağ olarak çıkardı. Köpeği kurtaran Atalay şimdi de sahibini arıyor. Köpeği sahibine teslim etmek istediğini söyleyen Atalay, “Köpeği enkaz altından aldık, dün şuradaki otelden çıkardık. Sahibi yaşıyorsa eğer kendisine teslim edeceğiz. 2-3 gün daha buradayız, otelin yanındayız enkazda çalışıyoruz. Eğer sahibi yaşıyorsa bize ulaşsın köpeği kendisine teslim edeceğiz. Köpeğin herhangi kırığı çıkığı yok sağlam. Sahibine teslim etmek istiyorum” dedi. Arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara gönüllü katılan Atalay, Adıyaman’dan sonra Hatay’a giderek çalışmalara katılacağını söyledi.

adıyaman

trabzon

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2023

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köpek, adıyaman, deprem, trabzon