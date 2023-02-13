Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/iyi-partili-erdem-iktidarin-anayasaya-gore-secimi-erteleme-hakki-yok-1066947847.html
İYİ Partili Erdem: İktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok
İYİ Partili Erdem: İktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi nedenle bu büyük deprem dahil hiçbir suretle iktidarın anayasaya göre... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T10:44+0300
2023-02-13T10:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
iyi parti
seçim
bahadır erdem
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Halk TV'de açıklamalarda bulundu.Erdem, "Hatay'da içinde oturulabilecek en fazla ev yüzde 15'tir. Gerisini unut. Yüzde 35'i, 40'ı göçük. Yüzde 45-50'sinin içine girilemez" dedi.Depremin ardından bölgedeki izlenimlerini paylaşan Erdem, "Şunu görüyorsunuz. İki bina sapasağlam duruyor, biri çökmüş. Kesin olan, kıpırdamayan, canlarına bir şey olmayan binalar var. Eski Maraş olduğu gibi gitmiş" ifadelerini kullandı.Erdem, "Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi nedenle bu büyük deprem dahil hiçbir suretle iktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/fuat-oktay-cumhurbaskanimizla-ilk-4-dakika-icinde-konustuk-ilk-andan-itibaren-devlet-ayaktaydi-1066944474.html
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deprem, iyi parti, seçim, bahadır erdem
deprem, iyi parti, seçim, bahadır erdem

İYİ Partili Erdem: İktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok

10:44 13.02.2023
© AFP 2023deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi nedenle bu büyük deprem dahil hiçbir suretle iktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Halk TV'de açıklamalarda bulundu.
Erdem, "Hatay'da içinde oturulabilecek en fazla ev yüzde 15'tir. Gerisini unut. Yüzde 35'i, 40'ı göçük. Yüzde 45-50'sinin içine girilemez" dedi.
Depremin ardından bölgedeki izlenimlerini paylaşan Erdem, "Şunu görüyorsunuz. İki bina sapasağlam duruyor, biri çökmüş. Kesin olan, kıpırdamayan, canlarına bir şey olmayan binalar var. Eski Maraş olduğu gibi gitmiş" ifadelerini kullandı.
Erdem, "Deprem, OHAL ya da başka bir herhangi nedenle bu büyük deprem dahil hiçbir suretle iktidarın anayasaya göre seçimi erteleme hakkı yok" değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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