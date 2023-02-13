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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/fuat-oktay-cumhurbaskanimizla-ilk-4-dakika-icinde-konustuk-ilk-andan-itibaren-devlet-ayaktaydi-1066944474.html
Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızla ilk 4 dakika içinde konuştuk, ilk andan itibaren devlet ayaktaydı
Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızla ilk 4 dakika içinde konuştuk, ilk andan itibaren devlet ayaktaydı
Abdulkadir Selvi, depremlerin arından AFAD'a gitti ve incelemelerde bulundu. Selvi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la da konuştu. Oktay, "Biz... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T09:32+0300
2023-02-13T09:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fuat oktay
afad
deprem
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile depremin ardından yaşanan süreci değerlendirdi. Depremin ardından ilk 4 dakika içinde AFAD olarak harekete geçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu kadar büyük çapta bir afette yetersiz kalınmasının doğal olduğunu belirtti. Selvi Oktay'ın söylediklerini şu şekilde ifade ediyor:'Devlet orada değildi demek acımasız bir eleştiri olur'İlk andan itibaren gerekli kurumlara haber verildiğine dikkat çeken Oktay, “Biz Cumhurbaşkanımızla ilk 4 dakika içinde konuştuk. İlk andan itibaren devlet ayaktaydı. İlk dakikalarda Cumhurbaşkanımızın ekibiyle, bakanlarıyla konuştuğu, hemen talimatlarını verdiği ve bizim AFAD koordinasyon merkezine geldiğimiz, bakan arkadaşlarımızla değerlendirmeyi yaptığımız, görevlendirmeleri yaptığımız ve sahayı fiilen harekete geçirdiğimiz bir süreç. ‘Yeterli olmadı’ denilebilir. Yani ‘Kaynaklar niye yetersizdi?’ diye sorulabilir. Ama ‘Devlet orada değildi’ demek gerçekten çok acımasız bir eleştiri olur” diye konuştu.
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fuat oktay, afad, deprem
fuat oktay, afad, deprem

Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızla ilk 4 dakika içinde konuştuk, ilk andan itibaren devlet ayaktaydı

09:32 13.02.2023 (güncellendi: 09:36 13.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, depremlerin arından AFAD'a gitti ve incelemelerde bulundu. Selvi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la da konuştu. Oktay, "Biz Cumhurbaşkanımızla ilk 4 dakika içinde konuştuk. İlk andan itibaren devlet ayaktaydı" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile depremin ardından yaşanan süreci değerlendirdi.
Depremin ardından ilk 4 dakika içinde AFAD olarak harekete geçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu kadar büyük çapta bir afette yetersiz kalınmasının doğal olduğunu belirtti. Selvi Oktay'ın söylediklerini şu şekilde ifade ediyor:
"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, arama kurtarma ekiplerinin faaliyetlerini anlık takip ediyor. “Şu anda sahada yeterince arama kurtarma ekibi var” dedi. Arama kurtarmada yetersiz kalındı mı? Bu soru onları üzüyor. Fuat Oktay, “Bu büyüklükteki bir depremde tabii ki eksiklikler var olacak. Tabii ki sıkıntılar var. Her afette bunlar yaşanıyor ama bu devletin anında sahaya inmediği anlamına asla gelmez” diyor."

'Devlet orada değildi demek acımasız bir eleştiri olur'

İlk andan itibaren gerekli kurumlara haber verildiğine dikkat çeken Oktay, “Biz Cumhurbaşkanımızla ilk 4 dakika içinde konuştuk. İlk andan itibaren devlet ayaktaydı. İlk dakikalarda Cumhurbaşkanımızın ekibiyle, bakanlarıyla konuştuğu, hemen talimatlarını verdiği ve bizim AFAD koordinasyon merkezine geldiğimiz, bakan arkadaşlarımızla değerlendirmeyi yaptığımız, görevlendirmeleri yaptığımız ve sahayı fiilen harekete geçirdiğimiz bir süreç. ‘Yeterli olmadı’ denilebilir. Yani ‘Kaynaklar niye yetersizdi?’ diye sorulabilir. Ama ‘Devlet orada değildi’ demek gerçekten çok acımasız bir eleştiri olur” diye konuştu.
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