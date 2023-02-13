https://sputniknews.com.tr/20230213/fuat-oktay-cumhurbaskanimizla-ilk-4-dakika-icinde-konustuk-ilk-andan-itibaren-devlet-ayaktaydi-1066944474.html

Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızla ilk 4 dakika içinde konuştuk, ilk andan itibaren devlet ayaktaydı

Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızla ilk 4 dakika içinde konuştuk, ilk andan itibaren devlet ayaktaydı

Abdulkadir Selvi, depremlerin arından AFAD'a gitti ve incelemelerde bulundu. Selvi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la da konuştu. Oktay, "Biz... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T09:32+0300

2023-02-13T09:32+0300

2023-02-13T09:36+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fuat oktay

afad

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066868653_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_94b95b22eb9596766d4d06a332009561.jpg

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile depremin ardından yaşanan süreci değerlendirdi. Depremin ardından ilk 4 dakika içinde AFAD olarak harekete geçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu kadar büyük çapta bir afette yetersiz kalınmasının doğal olduğunu belirtti. Selvi Oktay'ın söylediklerini şu şekilde ifade ediyor:'Devlet orada değildi demek acımasız bir eleştiri olur'İlk andan itibaren gerekli kurumlara haber verildiğine dikkat çeken Oktay, “Biz Cumhurbaşkanımızla ilk 4 dakika içinde konuştuk. İlk andan itibaren devlet ayaktaydı. İlk dakikalarda Cumhurbaşkanımızın ekibiyle, bakanlarıyla konuştuğu, hemen talimatlarını verdiği ve bizim AFAD koordinasyon merkezine geldiğimiz, bakan arkadaşlarımızla değerlendirmeyi yaptığımız, görevlendirmeleri yaptığımız ve sahayı fiilen harekete geçirdiğimiz bir süreç. ‘Yeterli olmadı’ denilebilir. Yani ‘Kaynaklar niye yetersizdi?’ diye sorulabilir. Ama ‘Devlet orada değildi’ demek gerçekten çok acımasız bir eleştiri olur” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fuat oktay, afad, deprem