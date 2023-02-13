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https://sputniknews.com.tr/20230213/abdli-komutan-dusurdugumuz-son-uc-tanimlanamayan-ucan-cismin-uzayli-olmasi-ihtimalini-dislamiyorum-1066949861.html
ABD'li komutan: Düşürdüğümüz son üç tanımlanamayan uçan cismin uzaylı olması ihtimalini dışlamıyorum
ABD'li komutan: Düşürdüğümüz son üç tanımlanamayan uçan cismin uzaylı olması ihtimalini dışlamıyorum
ABD'nin 'casusluk' yaptığı suçlamasıyla zeplin büyüklüğünde bir Çin balonu düşürmesi sonrası, ABD savaş uçaklarının cuma, cumartesi ve pazar günleri Alaska... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T12:07+0300
2023-02-13T12:29+0300
dünya
abd
çin
balon
ufo
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Dün ABD'nin hassas bir tesisinin yakınında uçtuktan sonra Kanada sınırına yakın Huron Gölü üzerinde Başkan Joe Biden'ın emriyle bir F-16 tarafından düşürülen en son tanımlanamayan uçan cismin sekizgen şeklinde olduğu belirtildi. 9 gün önce vurulup düşürülen balonun kendisine ait olduğunu 'sivil amaçlı' olduğu itirazıyla Çin kabul etmişti. Cuma, cumartesi ve pazar günü vurulan son 3 cismin enkazlarına ulaşılmaya çalışılırken, bunların ne olduğu, kimin tarafından gönderildiği ve daha fazlasının olup olmadığı şimdilik meçhul. Doğrudan sorulduğunda, üst düzey bir askeri yetkili, kökenlerinin dünya dışı olabileceği ihtimalini göz ardı etmediğini söyledi. ABD ile Kanada'nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başındaki General Glen VanHerck, gazetecilerin bununla ilgili soruları üzerine "Bunu çözmeyi istihbarat ve karşı istihbarat topluluklarına bırakıyorum" dedi. VanHerck, uzaylıların işi olup olamayacağı sorusunu "Hiçbir ihtimali dışlamıyorum" diye yanıtlayarak ekledi:"Bu noktada, Kuzey Amerika'ya yaklaşan bilinmeyen veya potansiyel her tehdidi tespit etme çabasıyla değerlendirmeye devam ediyoruz." NORD Komutanı, ordunun kafasının karıştığını kabul ederek şunları söyledi:“Onları balon olarak kategorize etmeyeceğim. Onlara balon değil de cisim diyorsak bir sebebi var. Nasıl havada kaldıklarını kategorize edemiyorum.""Uçan cisimlerin hiçbiri yerde herhangi bir şeye tehdit oluşturmadı. Ama sivil hava trafiği için güvenlik tehlikeleri ve potansiyel gözetleme tehditleri olarak değerlendirildiler."'Çin casus balonu' vakası sonrası ABD ve Kanada ordularının daha önce geçmesine izin vermiş olabilecekleri cisimlerle ilgili artık daha dikkatli ve elleri tetikte olması ihtimali de tartışılıyor. Zira NORAD, radar sistemini daha hassas hale getirecek şekilde ayarladı. Dolayısıyla algıladığı cisimlerin sayısı keskin artış kaydetti. Yani NORAD daha fazla ihlal tespit ediyor, çünkü onları arıyor.Anayurt Savunması ve Kuzey Yarımküre İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Melissa Dalton, "Radarımızı geliştirmek de dahil olmak üzere, bu irtifalarda hava sahamızı daha yakından inceliyoruz ki, bu, geçen hafta tespit ettiğimiz cisimlerdeki artışı en azından kısmen açıklayabilir" dedi. Geçen ay kamuoyuna açıklanan bir raporda, istihbarat topluluğu, 366 açıklanamayan olaydan 163'ünün daha sonra balon olarak tanımlandığını söyledi. Bu ay bulguları açıklanan bir gizli raporda, ABD askeri üslerinde meydana gelen en az iki olayın, muhtemelen Çin'in gelişmiş hava teknolojisinin örnekleri olabileceği dile getirildi.Pentagon ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün son yıllarda belgelenen yüzlerce UFO olayı hakkında yürüttüğü inceleme devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230212/kanada-hava-sahasina-giren-bir-nesnenin-vurularak-dusuruldugunu-acikladi-1066913683.html
https://sputniknews.com.tr/20230212/abd-anormal-radar-hareketliligi-uzerine-nukleer-silahlarin-bulundugu-bolgeyi-ucusa-kapatti-1066915413.html
https://sputniknews.com.tr/20230213/abd-ordusu-kanada-siniri-uzerinde-tanimlanamayan-bir-cismi-dusurdu-1066939626.html
https://sputniknews.com.tr/20230213/cin-abdye-ait-balonlar-ocak-2022den-beri-10dan-fazla-kez-hava-sahamiza-girdi-1066951308.html
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abd, çin, balon, ufo
abd, çin, balon, ufo

ABD'li komutan: Düşürdüğümüz son üç tanımlanamayan uçan cismin uzaylı olması ihtimalini dışlamıyorum

12:07 13.02.2023 (güncellendi: 12:29 13.02.2023)
© AFP 2023Pentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023
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ABD'nin 'casusluk' yaptığı suçlamasıyla zeplin büyüklüğünde bir Çin balonu düşürmesi sonrası, ABD savaş uçaklarının cuma, cumartesi ve pazar günleri Alaska, Kanada ve Michigan üzerinde füzelerle düşürdüğü 3 tanımlanamayan uçan cisme (UFO), ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat yetkilileri anlam vermeye çalışıyor.
Dün ABD'nin hassas bir tesisinin yakınında uçtuktan sonra Kanada sınırına yakın Huron Gölü üzerinde Başkan Joe Biden'ın emriyle bir F-16 tarafından düşürülen en son tanımlanamayan uçan cismin sekizgen şeklinde olduğu belirtildi. 9 gün önce vurulup düşürülen balonun kendisine ait olduğunu 'sivil amaçlı' olduğu itirazıyla Çin kabul etmişti. Cuma, cumartesi ve pazar günü vurulan son 3 cismin enkazlarına ulaşılmaya çalışılırken, bunların ne olduğu, kimin tarafından gönderildiği ve daha fazlasının olup olmadığı şimdilik meçhul. Doğrudan sorulduğunda, üst düzey bir askeri yetkili, kökenlerinin dünya dışı olabileceği ihtimalini göz ardı etmediğini söyledi.
ABD ile Kanada'nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başındaki General Glen VanHerck, gazetecilerin bununla ilgili soruları üzerine "Bunu çözmeyi istihbarat ve karşı istihbarat topluluklarına bırakıyorum" dedi. VanHerck, uzaylıların işi olup olamayacağı sorusunu "Hiçbir ihtimali dışlamıyorum" diye yanıtlayarak ekledi:
"Bu noktada, Kuzey Amerika'ya yaklaşan bilinmeyen veya potansiyel her tehdidi tespit etme çabasıyla değerlendirmeye devam ediyoruz."
NORD Komutanı, ordunun kafasının karıştığını kabul ederek şunları söyledi:
“Onları balon olarak kategorize etmeyeceğim. Onlara balon değil de cisim diyorsak bir sebebi var. Nasıl havada kaldıklarını kategorize edemiyorum."
"Uçan cisimlerin hiçbiri yerde herhangi bir şeye tehdit oluşturmadı. Ama sivil hava trafiği için güvenlik tehlikeleri ve potansiyel gözetleme tehditleri olarak değerlendirildiler."
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'Çin casus balonu' vakası sonrası ABD ve Kanada ordularının daha önce geçmesine izin vermiş olabilecekleri cisimlerle ilgili artık daha dikkatli ve elleri tetikte olması ihtimali de tartışılıyor. Zira NORAD, radar sistemini daha hassas hale getirecek şekilde ayarladı. Dolayısıyla algıladığı cisimlerin sayısı keskin artış kaydetti. Yani NORAD daha fazla ihlal tespit ediyor, çünkü onları arıyor.
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Anayurt Savunması ve Kuzey Yarımküre İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Melissa Dalton, "Radarımızı geliştirmek de dahil olmak üzere, bu irtifalarda hava sahamızı daha yakından inceliyoruz ki, bu, geçen hafta tespit ettiğimiz cisimlerdeki artışı en azından kısmen açıklayabilir" dedi.
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ABD ordusu, Kanada sınırı üzerinde tanımlanamayan bir cismi düşürdü
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Geçen ay kamuoyuna açıklanan bir raporda, istihbarat topluluğu, 366 açıklanamayan olaydan 163'ünün daha sonra balon olarak tanımlandığını söyledi. Bu ay bulguları açıklanan bir gizli raporda, ABD askeri üslerinde meydana gelen en az iki olayın, muhtemelen Çin'in gelişmiş hava teknolojisinin örnekleri olabileceği dile getirildi.
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Pentagon ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün son yıllarda belgelenen yüzlerce UFO olayı hakkında yürüttüğü inceleme devam ediyor.
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