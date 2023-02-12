https://sputniknews.com.tr/20230212/kanada-hava-sahasina-giren-bir-nesnenin-vurularak-dusuruldugunu-acikladi-1066913683.html

Kanada, hava sahasına giren bir nesnenin vurularak düşürüldüğünü açıkladı

Kanada, hava sahasına giren bir nesnenin vurularak düşürüldüğünü açıkladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) Kanada hava sahasına giren kimliği belirsiz bir nesneyi vurduğunu açıkladı. 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T05:39+0300

2023-02-12T05:39+0300

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dünya

kanada

justin trudeau

hava sahası

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Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir nesnenin düşürülmesi emrini verdim. NORAD nesneyi Yukon üzerinde düşürdü. Kanada ve ABD uçakları birlikte nesneye başarılı bir şekilde ateş etti" ifadelerini kullandı.Kanada Başbakanı, ikinci paylaşımında da şunları kaydetti: "Bu öğleden sonra Başkan Biden ile konuştum. Kanada Kuvvetleri şimdi nesnenin enkazını kurtaracak ve analiz edecek. Kuzey Amerika'yı izlemeye devam ettiği için NORAD'a teşekkür ederiz."Başbakan Trudeau, nesnenin balon mu yoksa uçak mı olduğuna dair bilgi paylaşmadı.ABD, bir hafta önce bir Çin gözetleme balonunun hava sahasına girdiğini açıklamış ve balon daha sonra Atlantik Okyanusu üzerinde bir Amerikan askeri uçağı tarafından düşürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230211/abd-casus-balon-nedeniyle-6-cinli-sirketi-kara-listeye-aldi-1066870929.html

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