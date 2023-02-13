https://sputniknews.com.tr/20230213/cin-abdye-ait-balonlar-ocak-2022den-beri-10dan-fazla-kez-hava-sahamiza-girdi-1066951308.html
Çin: ABD'ye ait balonlar Ocak 2022'den beri 10'dan fazla kez hava sahamıza girdi
Çin: ABD'ye ait balonlar Ocak 2022'den beri 10'dan fazla kez hava sahamıza girdi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, ABD'ya ait balonların 2022'nin ocak ayınan bu yana ülke hava sahasını 10'dan fazla kez ihlal ettiğini söyledi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T11:37+0300
2023-02-13T11:37+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, Washington yönetiminin 'casus balon' suçlamalarına yanıt verdi.Vang, düzenlediği basın toplantısında "Sadece geçen yıldan bu yana ABD'ye ait balonlar, Çin makamlarından herhangi bir onay almadan ülke hava sahasını 10'dan fazla kez ihlal etti" ifadelerini kullandı.Vang, ayrıca ABD'ye 'Çin'i karalamak ve suçlamak yerine kendine bakmaya' çağırdı.Ne olmuştu?ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığı ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.Pekin, sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti. ABD hava sahasında balon tespit edilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Pekin ziyaretini ertelemişti.Casus balon nedir?Soğuk savaştan bu yana kullanılan istihbarat balonlarının ulaşabildiği yüksek irtifa nedeniyle radara yakalanması oldukça zor.Bu balonlar, uyduların ortaya çıkması sonucu son yıllarda çok az sayıda bulunuyor ancak uydulara oranla daha az maliyetli olduğu için tercih ediliyor.Rüzgarla taşınan bu balonlar, 24 bin metre yükseklikte görev yapabiliyor. Casus balonun altında kamera gibi keşif ekipmanı bulunuyor. Balona takılan ekipman, radar içerebiliyor ve güneş enerjisiyle çalışabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230211/abd-casus-balon-nedeniyle-6-cinli-sirketi-kara-listeye-aldi-1066870929.html
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çin, abd, balon, vang venbin
çin, abd, balon, vang venbin
Çin: ABD'ye ait balonlar Ocak 2022'den beri 10'dan fazla kez hava sahamıza girdi
11:37 13.02.2023 (güncellendi: 11:43 13.02.2023) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, ABD'ya ait balonların 2022'nin ocak ayınan bu yana ülke hava sahasını 10'dan fazla kez ihlal ettiğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, Washington yönetiminin 'casus balon' suçlamalarına yanıt verdi.
Vang, düzenlediği basın toplantısında "Sadece geçen yıldan bu yana ABD'ye ait balonlar, Çin makamlarından herhangi bir onay almadan ülke hava sahasını 10'dan fazla kez ihlal etti" ifadelerini kullandı.
Vang, ayrıca ABD'ye 'Çin'i karalamak ve suçlamak yerine kendine bakmaya' çağırdı.
Ne olmuştu?
ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığı ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.
Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.
Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.
Pekin, sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti. ABD hava sahasında balon tespit edilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Pekin ziyaretini ertelemişti.
Casus balon nedir?
Soğuk savaştan bu yana kullanılan istihbarat balonlarının ulaşabildiği yüksek irtifa nedeniyle radara yakalanması oldukça zor.
Bu balonlar, uyduların ortaya çıkması sonucu son yıllarda çok az sayıda bulunuyor ancak uydulara oranla daha az maliyetli olduğu için tercih ediliyor.
Rüzgarla taşınan bu balonlar, 24 bin metre yükseklikte görev yapabiliyor. Casus balonun altında kamera gibi keşif ekipmanı bulunuyor. Balona takılan ekipman, radar içerebiliyor ve güneş enerjisiyle çalışabiliyor.