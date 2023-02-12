https://sputniknews.com.tr/20230212/yolunu-kaybeden-arama-kurtarma-ekiplerine-koyun-kopegi-rehberlik-etti-1066918992.html
Yolunu kaybeden arama kurtarma ekiplerine köyün köpeği rehberlik etti
Yolunu kaybeden arama kurtarma ekiplerine köyün köpeği rehberlik etti
Kahramanmaraş’ta yardım konvoyunu gören bir köpek, ekiplere Ayanburnu köyüne kadar rehberlik etti. O anları görüntüleyen ekipler, "Biz de yolu bulamayınca... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T12:12+0300
2023-02-12T12:12+0300
2023-02-12T12:13+0300
köy
kahramanmaraş
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
arama kurtarma
köpek
yardım
rehber
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Ayanburnu köyü civarında erzak yüklü yardım konvoyunu gören köpek, konvoya rehberlik etmeye başladı. Köpeğin koşarak kendilerine köye kadar rehberlik ettiği anları görüntüleyen yardım ekipleri, "Burası Kahramanmaraş, Göksu’nun en uzak köylerinden bir tanesi. Ulaşım sıkıntısı çok büyük. Ayanburnu köyü. Bugüne kadar hiçbir ekip gitmemiş. Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi. Zaten yollarda büyük büyük taşlar da var, kaya parçaları da var’’ ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-8-yasindaki-ahmet-152-saatte-sag-olarak-kurtarildi-1066919071.html
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köy, kahramanmaraş, deprem, arama kurtarma, köpek, yardım, rehber
köy, kahramanmaraş, deprem, arama kurtarma, köpek, yardım, rehber
Yolunu kaybeden arama kurtarma ekiplerine köyün köpeği rehberlik etti
12:12 12.02.2023 (güncellendi: 12:13 12.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ta yardım konvoyunu gören bir köpek, ekiplere Ayanburnu köyüne kadar rehberlik etti. O anları görüntüleyen ekipler, "Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi’’ ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Ayanburnu köyü civarında erzak yüklü yardım konvoyunu gören köpek, konvoya rehberlik etmeye başladı. Köpeğin koşarak kendilerine köye kadar rehberlik ettiği anları görüntüleyen yardım ekipleri, "Burası Kahramanmaraş, Göksu’nun en uzak köylerinden bir tanesi. Ulaşım sıkıntısı çok büyük. Ayanburnu köyü. Bugüne kadar hiçbir ekip gitmemiş. Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi. Zaten yollarda büyük büyük taşlar da var, kaya parçaları da var’’ ifadelerini kullandı.