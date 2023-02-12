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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-8-yasindaki-ahmet-152-saatte-sag-olarak-kurtarildi-1066919071.html
Adıyaman'da 8 yaşındaki Ahmet 152. saatte sağ olarak kurtarıldı
Adıyaman'da 8 yaşındaki Ahmet 152. saatte sağ olarak kurtarıldı
Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Adıyaman’da 152. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı. Çocuğun koltuk sayesinde hayat üçgeni... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T11:43+0300
2023-02-12T12:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
adıyaman
hacı ahmet eyici
madenci
madenciler
arama kurtarma
çorum
enkaz
sağ
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Çorumlu Madenciler ve Çorum İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu sitesinde 4.katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet’in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan 5-6 saatlik çalışmanın ardından küçük çocuğa ulaşıldı. Ancak koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılması zaman aldı. Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Eyici daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu onlardan haber alınamadığı ifade edildi. Ekiplerin çalışması Narlıkuyu sitesinde devam ediyor. Gölcük depreminde ise 5 yaşındaki İsmail Çimen, enkaz altında en uzun süre kalarak kayıtlara geçmiş 151. saatte sağ olarak çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230212/147-saatte-kurtarilan-kucuk-kizin-ilk-sozleri-cok-kirliyim-beni-hamama-goturun-1066918030.html
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deprem, adıyaman, hacı ahmet eyici , madenci, madenciler, arama kurtarma, çorum, enkaz, sağ
deprem, adıyaman, hacı ahmet eyici , madenci, madenciler, arama kurtarma, çorum, enkaz, sağ

Adıyaman'da 8 yaşındaki Ahmet 152. saatte sağ olarak kurtarıldı

11:43 12.02.2023 (güncellendi: 12:01 12.02.2023)
© İHA Hacı Ahmet Eyici
 Hacı Ahmet Eyici - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Adıyaman’da 152. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı. Çocuğun koltuk sayesinde hayat üçgeni oluşturarak kurtulduğu bildirildi. Gölcük depreminde ise 5 yaşındaki İsmail Çimen, enkaz altında en uzun süre kalarak kayıtlara geçmiş 151. saatte sağ olarak çıkarılmıştı.
Çorumlu Madenciler ve Çorum İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu sitesinde 4.katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet’in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan 5-6 saatlik çalışmanın ardından küçük çocuğa ulaşıldı. Ancak koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılması zaman aldı. Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Eyici daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu onlardan haber alınamadığı ifade edildi. Ekiplerin çalışması Narlıkuyu sitesinde devam ediyor.
Gölcük depreminde ise 5 yaşındaki İsmail Çimen, enkaz altında en uzun süre kalarak kayıtlara geçmiş 151. saatte sağ olarak çıkarılmıştı.
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