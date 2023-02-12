https://sputniknews.com.tr/20230212/adiyamanda-8-yasindaki-ahmet-152-saatte-sag-olarak-kurtarildi-1066919071.html

Adıyaman'da 8 yaşındaki Ahmet 152. saatte sağ olarak kurtarıldı

Adıyaman'da 8 yaşındaki Ahmet 152. saatte sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Adıyaman’da 152. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı. Çocuğun koltuk sayesinde hayat üçgeni... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T11:43+0300

2023-02-12T11:43+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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adıyaman

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Çorumlu Madenciler ve Çorum İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu sitesinde 4.katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet’in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan 5-6 saatlik çalışmanın ardından küçük çocuğa ulaşıldı. Ancak koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılması zaman aldı. Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Eyici daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu onlardan haber alınamadığı ifade edildi. Ekiplerin çalışması Narlıkuyu sitesinde devam ediyor. Gölcük depreminde ise 5 yaşındaki İsmail Çimen, enkaz altında en uzun süre kalarak kayıtlara geçmiş 151. saatte sağ olarak çıkarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230212/147-saatte-kurtarilan-kucuk-kizin-ilk-sozleri-cok-kirliyim-beni-hamama-goturun-1066918030.html

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