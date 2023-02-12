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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/147-saatte-kurtarilan-kucuk-kizin-ilk-sozleri-cok-kirliyim-beni-hamama-goturun-1066918030.html
147. saatte kurtarılan küçük kızın ilk sözleri: 'Çok kirliyim, beni hamama götürün'
147. saatte kurtarılan küçük kızın ilk sözleri: 'Çok kirliyim, beni hamama götürün'
Antalya Kepez Belediyesi’nin arama kurtarma ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmalarında 7. gün 147. saatte 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi sağ olarak... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T10:47+0300
2023-02-12T10:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
depremzede
kahramanmaraş
arama kurtarma
madenci
madenciler
itfaiye
itfaiye ekipleri
enkaz
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10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk günden itibaren deprem felaketinin yaşandığı bölgede olan Kepez Belediyesi arama kurtarma ekipleri, birçok kurtuluşa tanıklık etti. Kepez Belediyesi arama Kkrtarma ekiplerinden 7. günde 147 saat sonra umutları yeşerten bir kurtarma haberi daha geldi. Hatay’ın Yumak Mahallesi’nde enkaz altında kalan 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi, peş peşe sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Cudi, “Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün” dedi. Cudi sedye ile ambulansa bindirilirken, “Su verecek misiniz?” diye sordu.Kepez Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin “Kimse var mı?” çağrısına ses gelmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak madencileri, Kütahya madencileri ve İstanbul İtfaiyesi de destek oldu. Kepez Belediyesi ekipleri, Cudi’nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/almanya-disisleri-bakani-ulkemizdeki-ailelerin-depremzede-akrabalarini-buraya-getirmeye-calisiyoruz-1066917579.html
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depremzede, kahramanmaraş, arama kurtarma, madenci, madenciler, itfaiye, itfaiye ekipleri, enkaz
depremzede, kahramanmaraş, arama kurtarma, madenci, madenciler, itfaiye, itfaiye ekipleri, enkaz

147. saatte kurtarılan küçük kızın ilk sözleri: 'Çok kirliyim, beni hamama götürün'

10:47 12.02.2023
© İHA / İHA-AW827047Arama kurtarma çalışmalarında 147. saatte 11-12 yaşlarındaki Cudi sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarında 147. saatte 11-12 yaşlarındaki Cudi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© İHA / İHA-AW827047
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Antalya Kepez Belediyesi’nin arama kurtarma ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmalarında 7. gün 147. saatte 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Cudi’nin ilk sözleri ise, “Ben çok kirliyim, beni hamama götürün” oldu.
10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk günden itibaren deprem felaketinin yaşandığı bölgede olan Kepez Belediyesi arama kurtarma ekipleri, birçok kurtuluşa tanıklık etti. Kepez Belediyesi arama Kkrtarma ekiplerinden 7. günde 147 saat sonra umutları yeşerten bir kurtarma haberi daha geldi. Hatay’ın Yumak Mahallesi’nde enkaz altında kalan 11-12 yaşlarındaki Cudi ve anneannesi, peş peşe sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Cudi, “Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün” dedi. Cudi sedye ile ambulansa bindirilirken, “Su verecek misiniz?” diye sordu.
Kepez Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin “Kimse var mı?” çağrısına ses gelmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak madencileri, Kütahya madencileri ve İstanbul İtfaiyesi de destek oldu. Kepez Belediyesi ekipleri, Cudi’nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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