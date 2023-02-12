Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/micotakis-turkiye-ile-gorus-ayriliklarimiz-olabilir-ama-turk-ve-yunan-halklari-dosttur-1066935609.html
Miçotakis: Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur
Miçotakis: Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis " Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu dostluk, tüm ülkede açılan yardım... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T23:33+0300
2023-02-12T23:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kiryakos miçotakis
deprem
yunan
dost
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geleneksel yılbaşı çöreğini kesme töreninde Türkiye’deki depremlere değindi.T24'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Konuşmasının başında Deprem bölgesine giden Yunan itfaiye komandolarıyla Türk AFAD ekiplerinin bir kız çocuğunu işbirliği ile enkazdan birlikte çıkarmasını örnek gösteren Miçotakis: “Ülkemiz 1999 depremlerinde yaptığı yardımlar gibi şimdi de doğal olarak yapması gereken yardımları yaptı ve her zaman bunu yapmaya devam edecektir. Elimizdeki bütün yardımın güçlerini Türk makamlarının hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu zor ve acı günlerde her türlü yardımı vermeye hazır olduğumuzu söyledim. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu dostluk , tüm ülkede açılan yardım kampanyalarından da bellidir” dedi.Depremlerin yol açtığı zararı büyük bir felaket olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye’nin acılarını paylaşıyoruz dedi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğinden ümitli olduğundan söz etti.
https://sputniknews.com.tr/20230207/micotakis-yunanistan-ve-turkiye-zor-zamanlarda-birbirlerine-yardim-etmesi-gereken-komsulardir-1066717263.html
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kiryakos miçotakis, deprem, yunan, dost
kiryakos miçotakis, deprem, yunan, dost

Miçotakis: Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur

23:33 12.02.2023
© AA / Dursun AydemirYunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis " Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu dostluk, tüm ülkede açılan yardım kampanyalarından da bellidir” açıklamasında bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geleneksel yılbaşı çöreğini kesme töreninde Türkiye’deki depremlere değindi.
T24'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Konuşmasının başında Deprem bölgesine giden Yunan itfaiye komandolarıyla Türk AFAD ekiplerinin bir kız çocuğunu işbirliği ile enkazdan birlikte çıkarmasını örnek gösteren Miçotakis: “Ülkemiz 1999 depremlerinde yaptığı yardımlar gibi şimdi de doğal olarak yapması gereken yardımları yaptı ve her zaman bunu yapmaya devam edecektir. Elimizdeki bütün yardımın güçlerini Türk makamlarının hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu zor ve acı günlerde her türlü yardımı vermeye hazır olduğumuzu söyledim. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu dostluk , tüm ülkede açılan yardım kampanyalarından da bellidir” dedi.
Depremlerin yol açtığı zararı büyük bir felaket olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye’nin acılarını paylaşıyoruz dedi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğinden ümitli olduğundan söz etti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
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Miçotakis: Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır
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