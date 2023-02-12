https://sputniknews.com.tr/20230212/micotakis-turkiye-ile-gorus-ayriliklarimiz-olabilir-ama-turk-ve-yunan-halklari-dosttur-1066935609.html
Miçotakis: Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur
Miçotakis: Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis " Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu dostluk, tüm ülkede açılan yardım... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T23:33+0300
2023-02-12T23:33+0300
2023-02-12T23:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kiryakos miçotakis
deprem
yunan
dost
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geleneksel yılbaşı çöreğini kesme töreninde Türkiye’deki depremlere değindi.T24'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Konuşmasının başında Deprem bölgesine giden Yunan itfaiye komandolarıyla Türk AFAD ekiplerinin bir kız çocuğunu işbirliği ile enkazdan birlikte çıkarmasını örnek gösteren Miçotakis: “Ülkemiz 1999 depremlerinde yaptığı yardımlar gibi şimdi de doğal olarak yapması gereken yardımları yaptı ve her zaman bunu yapmaya devam edecektir. Elimizdeki bütün yardımın güçlerini Türk makamlarının hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu zor ve acı günlerde her türlü yardımı vermeye hazır olduğumuzu söyledim. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu dostluk , tüm ülkede açılan yardım kampanyalarından da bellidir” dedi.Depremlerin yol açtığı zararı büyük bir felaket olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye’nin acılarını paylaşıyoruz dedi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğinden ümitli olduğundan söz etti.
https://sputniknews.com.tr/20230207/micotakis-yunanistan-ve-turkiye-zor-zamanlarda-birbirlerine-yardim-etmesi-gereken-komsulardir-1066717263.html
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kiryakos miçotakis, deprem, yunan, dost
kiryakos miçotakis, deprem, yunan, dost
Miçotakis: Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis " Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu dostluk, tüm ülkede açılan yardım kampanyalarından da bellidir” açıklamasında bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geleneksel yılbaşı çöreğini kesme töreninde Türkiye’deki depremlere değindi.
T24'den Stelyo Berberakis'in haberine göre
Konuşmasının başında Deprem bölgesine giden Yunan itfaiye komandolarıyla Türk AFAD
ekiplerinin bir kız çocuğunu işbirliği ile enkazdan birlikte çıkarmasını örnek gösteren Miçotakis: “Ülkemiz 1999 depremlerinde yaptığı yardımlar gibi şimdi de doğal olarak yapması gereken yardımları yaptı ve her zaman bunu yapmaya devam edecektir. Elimizdeki bütün yardımın güçlerini Türk makamlarının hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu zor ve acı günlerde her türlü yardımı vermeye hazır olduğumuzu söyledim. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olabilir ama Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu dostluk , tüm ülkede açılan yardım kampanyalarından da bellidir
” dedi.
Depremlerin yol açtığı zararı büyük bir felaket olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye’nin acılarını paylaşıyoruz dedi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğinden ümitli olduğundan söz etti.