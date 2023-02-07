https://sputniknews.com.tr/20230207/micotakis-yunanistan-ve-turkiye-zor-zamanlarda-birbirlerine-yardim-etmesi-gereken-komsulardir-1066717263.html

Miçotakis: Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır

Miçotakis: Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır” dedi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T21:09+0300

2023-02-07T21:09+0300

2023-02-07T21:11+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yunanistan

türkiye

kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, Ankara ile Atina arasındaki gerilime rağmen Yunanistan'ın Türkiye’ye yardım gönderdiğini belirtti.Miçotakis, “Yunanistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Bu, ülkelerimizi vuran ilk deprem değil. Bu, geçici olarak farklılıklarımızı bir kenara bırakmanın ve çok çok acil bir durumu ele almanın zamanıdır” dedi.Suriye’ye ise yardım göndermenin daha karmaşık olduğunu belirten Miçotakis, Suriye'de resmi bir muhatap ve yardımın etkilenen bölgelere ve insanlara ulaşacağına dair bir güvence olmadığını öne sürerek, bunların da yardım çabalarını zorlaştırdığını söyledi. Hiçbir ülkenin tek başına bu tür düzenlemeleri fiilen yapma kabiliyeti olmadığına dikkat çeken Miçotakis, yardımların Birleşmiş Milletler (BM) ya da Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla yapılması gerektiğini ifade ederek, Suriye hükümeti ile doğrudan iletişim kurmadığını sözlerine ekledi.'Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor'Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderileceğini duyurmuş, "Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor" demişti.

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