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SON DAKİKA | Depremin 102. saatinde umut verici haber: Hatay'da son bir saatte aynı enkazdan 6 kişi kurtarıldı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/dunya-turkiye-icin-seferber-depremzedeler-icin-yardimlar-gelmeye-devam-ediyor-1066828158.html
Dünya Türkiye için seferber: Depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor
Dünya Türkiye için seferber: Depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli, binlerce insanın ölümüne yol açan deprem felaketi sonrası dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
yardım
dünya
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deprem, yardım, dünya, новый онлайн для белой редактуры
deprem, yardım, dünya, новый онлайн для белой редактуры
deprem - Sputnik Türkiye

Dünya Türkiye için seferber: Depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor

09:11 10.02.2023
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli, binlerce insanın ölümüne yol açan deprem felaketi sonrası dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor.
'Yüzyılın felaketi' olarak anılan Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından gerek arama- kurtarma gerek maddi açıdan yapılan yardımlar şöyle:
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09:59 10.02.2023
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Türkiye depremi dünyada manşet
09:59
09:36 10.02.2023
ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Suriye için deprem yardımıyla ilgili tüm işlemlere izin veren bir genel lisans yayınlandığı bildirildi.
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Suriye'de Nusra/HTŞ'nin başını çektiği cihatçıların kontrolündeki İdlib bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye 180 günlük yaptırım muafiyeti
06:40
09:16 10.02.2023
Azerbaycan, Türkiye'ye 1000'den fazla çadır gönderdi
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye 16 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun gönderildiği belirtildi.
Araçlarda, 830 çadır ile 279 ısıtıcı bulunduğu kaydedildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında da 200 çadır ile 183 ısıtıcı taşıyan uçağın Bakü'den Adana'ya hareket ettiği ifade edildi.
09:14 10.02.2023
Arjantin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderiyor
Arjantin, depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi. Arama kurtarma ekibi hazırlıklarını tamamlayarak Buenos Aires’ten yola çıktı.
09:12 10.02.2023
AB, Türkiye'ye başsağlığı diledi
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı dilediklerini bildirdi ve depremzedelere yardım için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.
Depremler nedeniyle Türkiye’de ve Suriye’de hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Michel, “AB ve üye ülkeler olarak depremden etkilenenleri ve arama kurtarma çalışmalarını destekleme kararlılığımızı bildirmek isterim” dedi.
Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a AB Zirvesi sırasında tüm AB ülkelerinin liderleri tarafından imzalanan bir mektup gönderdiklerini hatırlatarak depremzedelere yardım etmek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını vurguladı.
Michel ayrıca Brüksel’de yakında depremzedelere yardım için bir bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini aktardı.
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