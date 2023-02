Rusya Büyükelçisi Yerhov: Bazı diplomatlarımız Diplomatlar Günü'nü deprem bölgesinde karşılayacak

https://sputniknews.com.tr/20230209/rusya-buyukelcisi-yerhov-bazi-diplomatlarimiz-diplomatlar-gununu-deprem-bolgesinde-karsilayacak--1066794443.html

Sputnik'e demeç veren Yerhov, 10 Şubat Diplomatlar Günü vesilesiyle elçilikte planlanan bazı etkinlikleri Türkiye'de yıkıcı depremin milli yas ilan edilmesi nedeniyle iptal ettiklerini belirtti. Yerhov, elçilikte görevli bazı diplomatların şu anda Rus kurtarma ekiplerinin çalışmalarına yardımcı olduğunu ve mesleki bayramlarını deprem bölgesinde karşılayacağını kaydetti. 'Türkiye yaptırımlara katılmayarak mertçe ve cesur bir karar aldı' Yerhov, Ankara'nın Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayacağını fiilen ilan ettiğini anımsatarak bunun Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tam anlamıyla karşılayan mertçe ve cesur bir karar olduğunu vurguladı. Rus diplomat, "Türkiye gerçekten de Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayacağını açıkladı. Bunun ülkenin ulusal çıkarlarını tam anlamıyla karşılayan mertçe ve cesur bir karar olduğuna inanıyorum. Nitekim, yaptırımların kimlere daha çok zarar verdiği, uygulanan taraflara mı, yoksa uygulayan taraflara mı daha fazla zarar verdiği hala büyük bir soru işareti. Her halükarda, (varsayımsal olarak ele alırsak) eğer Türkiye Batı'nın Rusya'ya karşı ilan ettiği kısıtlamalara tam olarak katılsaydı, bu, Türk ekonomisinin bir dizi önemli sektöründeki durum üzerinde en ağır etkiyi yaratırdı. Daha sonra onları telafi etmenin nasıl mümkün olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yaptırımlar konusunda Batı'nın baskısına elbette maruz kaldığını kaydeden Yerhov, özellikle ABD'li temsilcilerin yaptıkları açıklamalarda Ankara'ya doğrudan ve aleni tehditler yönelttiğinin altını çizdi. Türk ortakların mevcut durum altında çalışmalarının ne kadar zor olduğunu anladıklarını söyleyen Yerhov, ancak Rusya'yla işbirliği yapan ülkelerin esas çıkarlarının ne olduğunu bildiklerini belirtti. 'Tahıl anlaşması uluslararası yaşamın önemli bir faktörü haline geldi' Tahıl anlaşmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Yerhov, 'tahıl girişiminin' uluslararası yaşamın önemli bir faktörü haline geldiğini söyledi. Genel olarak anlaşmanın başarıyla uygulandığını, kısa süre önce taşınan kargo miktarının 20 milyon tonu aştığını ve bunun etkileyici bir rakam olduğunu belirten Rus büyükelçi, "Fakat bu bağlamda sürekli anımsattığımız birkaç husus var. Bunlardan biri, gıda ürünlerini alanların coğrafyası. Hala gelir seviyesi yüksek ülkeler öne çıkarken ihtiyaç sahibi ülkeler ise kargoların en az kısmını alıyor. Bir diğeri de, başta Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı üzerinden olmak üzere Rus tahıl ve gübre ihracatında devam eden sorunlardır. Bu ve daha birçok husus, teknik gibi görünse de, somut sonuç açısından önemli detaydır" dedi. 'Mir kartlarıyla ilgili soruna çözüm bulunacağını düşünüyorum'Yerhov'a Rus 'Mir' kartlarının Türkiye'de kullanım dışı bırakılması sonrası birtakım zorluklar yaşandığı anımsatılarak Ankara'nın bu konuya çözüm için başlattığı alternatif projelerin nasıl ilerlediği soruldu. Çalışmanın sürdüğünü ancak şu anda sonuçları hakkında konuşmanın erken olacağını anlatan Yerhov, bu konuda önümüzdeki turizm sezonuna dönük çalışmanın söz konusu olduğunu kaydetti. Elbette turizm sektörüne de ekonomik yaptırımlar uygulandığına ve kredi kartları örneğinde olduğu gibi Türk turizm işletmelerinin kısıtlamalardan doğrudan etkilendiğine dikkat çeken büyükelçi, otellerin paket turlar satarak bunları aşabileceğini ancak turizm bölgelerindeki işletmelerin turistlere mont, kürk, tur satmak istediğini belirterek "Peki turist nasıl ödeme yapacak? Turist, yanına büyük miktarda nakit para almak istemiyor, hem de bu güvenli değil. Dolayısıyla birçok meselede olduğu gibi burada da karşılıklı çıkar bulunduğunu ve çözüm bulunacağını düşünüyorum" diye konuştu. 'Doğalgaz transfer merkezini en başından 'doğru raylara' oturtmak çok önemli' Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz transfer merkeziyle ilgili sürecin gidişatını da anlatan Yerhov, görüşmelerin sürdüğünü ve şu anda somut bir şey söylemek için erken olduğunu kaydetti. Türk ortakların da belirli tarihlere odaklanmadığını ve Türk tarafından farklı tahminler geldiğini aktaran Yerhov, "Burada aylarca değil yıllarca kullanılmak üzere tasarlanmış oldukça uzun vadeli bir projeden bahsettiğimize inanıyorum, bu yüzden her şeyi en başından 'doğru raylara' oturtmak çok önemli. Genel olarak, bu çok ilgi çekici projenin ne tür biçimlere ve çerçevelere sahip olacağı daha sonra belirlenecek" ifadelerini kullandı. Yerhov'a yöneltilen bir diğer soru, "Rusya, Türkiye'nin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin krizin çözülmesini engellediğini, ancak özel askeri harekatın planlarını etkilemeyeceğini defalarca ifade etti. İlerleme kaydetmeyi ve Ankara'yı tedarik yelpazesinin genişletilmemesi konusunda ikna etmeyi başardınız mı? Veyahut Türkiye daha büyük SİHA'lar ve ağır zırhlı araçlar tedarik edebilir mi?" oldu. Büyükelçi, "Sevkiyatlar devam ediyor. Yelpazesi genişleme eğiliminde. Takdir sizin" yanıtını verdi. Yerhov, 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü ve seçim yılı olduğunun anımsatılması ve bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinin beklenip beklenmeyeceğinin sorulması üzerine, "Türkiye'de 'her şey Allah'ın elinde' derler. Bu yılın nasıl geçeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

