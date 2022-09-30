https://sputniknews.com.tr/20220930/mir-kart-iptali-turistik-harcamayi-vurdu-turkiyede-yapacaklari-harcamalarda-dusus-yasanacak-1061789242.html

Mir kart iptali turistik harcamayı vurdu: 'Türkiye'de yapacakları harcamalarda düşüş yaşanacak'

Mir kart iptali turistik harcamayı vurdu: 'Türkiye'de yapacakları harcamalarda düşüş yaşanacak'

Rusya’nın Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusların banka kartı ödeme sistemi Mir kart kullanımını Türkiye'deki özel ve kamu bankalarının durdurması, Rus turistler... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T12:00+0300

2022-09-30T12:00+0300

2022-09-30T12:09+0300

mir

ekonomi

rus turist

alışveriş

perakende satış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061789371_0:17:770:450_1920x0_80_0_0_e595129d26bcdfd8e0be43a95eb1d26d.jpg

Rusya’nın Ukrayna operasyonunun başlamasıyla birlikte Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemlerinin hizmetleri, Rusya'ya yaptırım kapsamında durduruldu. Rusya'ya ambargo uygulanan ülkelerde bu kartlarla harcama yapamayan Ruslar, Türkiye'de daha önce kullanılabildikleri bu sistemi kullanamayınca yeni bir alternatif geliştirildi. Banka kartı ödeme sistemi olan Mir Kart ile Türkiye'de harcama yapabilen Ruslar, özel ve kamu bankalarının kısa süre önce bu uygulamayı sonlandırmasıyla zorluklar yaşamaya başladı. Rus turistlerin tatil ve yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği illerin başında gelen Antalya'da, Mir kart uygulamasının durdurulması nedeniyle Rus turistlerin yurt içi harcamaları olumsuz etkilendi.'Perakende ticareti çok etkileyecek'Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sezonu öncesinde Mir kart sistemi geldikten sonra Ruslar açısından alışveriş ve harcamalarda biraz rahatlama yaşandığını hatırlattı. Davut Çetin, şu an bu kartın kullanımının durdurulmasına yönelik bankaların aldığı kararın turist gelişini etkilemeyeceğini, fakat burada alışveriş yapmasına olumsuz yansıyacağını belirtti:'Turist parası yettiğince alabilecek'Turistin hem otel içindeki mağazada hem de AVM mağazaları ve diğer esnafta Mir kartı kullanamayacak olmasının büyük etkisi olacağını düşündüğünü aktaran Çetin, şunları kaydetti:Mir kart sisteminin bankalarca iptaliyle ilgili ihracatçıların herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyen Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ise ihracatçılar olarak Rusya'ya gönderdikleri ürünlerin ücretini bankalar aracılığıyla dolar veya ruble olarak havale şeklinde tahsil ettiklerini, Mir kart sisteminin ihracatta kullanılmadığını belirtti.Mir kart yerine nakitTurizm sektörü temsilcileri, Antalya'ya gelmeye devam eden Rus turistlerin paket turlarını Rusya'dayken satın aldığını, bu açıdan sorun olmadığını dile getirdi. Turizmciler, bireysel gelen turistlerden ise Mir kart yerine nakit ödeme alındığını kaydetti.Rusya'dan taleplerin iyi olduğunu, rezervasyon akışında sorun yaşanmadığını dile getiren Kundu'daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, şu an oteldeki 500 odanın, 250'sini Rus turistlerin oluşturduğunu, Rus turist oranının yüzde 50 olduğunu kaydetti. Doluluk sürecinin ekim sonunu bulduğunu ve kasım ayının ilk 10 günlük süreci içinde rezervasyonların iyi gittiğine değinen Çağlar, bankaların aldığı karar gereği Rus müşterilerin Mir kartı kullanamadığını, bunun yerine nakit ödeme yapabildiklerini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220929/mire-alternatif-ticket-1061758483.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mir, rus turist, alışveriş, perakende satış