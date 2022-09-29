https://sputniknews.com.tr/20220929/mire-alternatif-ticket-1061758483.html

Mir’e alternatif ‘ticket kart’: Türk turizmciler, benzer bir formül üzerinde çalışıyor

Mir’e alternatif ‘ticket kart’: Türk turizmciler, benzer bir formül üzerinde çalışıyor

Bankalar Mir sistemini durdurunca turizmciler, Ruslar’ın mağdur olmaması için formül geliştirdi. Mir sistemine alternatif olarak 'Ticket kart' gündeme geldi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T14:13+0300

2022-09-29T14:13+0300

2022-09-29T14:20+0300

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Türk bankalarının tamamı Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıkladı. Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre Rus turistlerin ağırlıklı olarak paket turlarla Türkiye'ye geldiğine dikkat çeken turizmciler, otel ve uçak paketlerinin peşin satıldığını, bu kararın dışarıda yemek, alışveriş, eğlence gibi ekstra harcamaları etkileyebileceğini belirtiyor. Buna karşı önlem almak için harekete geçen turizmciler, 'ticket kart' benzeri bir formül üzerine çalışıyor.9 ayda 500 milyon dolarBankalardan edinilen bilgilere göre, Ruslar Türkiye'de Mir kartla ocak ayından bugüne 500 milyon dolarlık harcama yaptı. Mir kartları ağırlıklı olarak paket turlarda değil, münferit olarak online sitelerden konaklama, uçak bileti alımında ve Türkiye'deki diğer harcamalarda kullanılıyor.Bu kararla birlikte münferit turların paket turlara kayması bekleniyor. Çünkü paket turlarda oteller ödemelerini tur operatörlerinden alıyor ve hali hazırda havale sisteminde bir sıkıntı yaşanmıyor.Bireysel yerine paket turRusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Pegas Touristik'in BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, bu kararın tur operatörlerine olumsuz bir etkisinin olmayacağını söyledi. Sancar, "Mir kartlar daha çok münferit gelişlerde kullanılıyordu. Şimdi onlar da paket turlara yönelecektir. Çünkü biz paketi Rusya'da satıyoruz. Ödemesini alıyoruz. Bunu da Türkiye'deki otellere gönderiyoruz" dedi. Kararın ekstra harcamaları etkileyebileceğini anlatan Sancar, "Bizden paket alıp gelen bir Rus dışarıda yemek yediğinde, alışveriş yaptığında ya da rafting, kayak vs gibi ekstra turlara katıldığında kredi kartı kullanıyordu. Tüm bu harcamaları için yanında yüklü miktarda nakit getirmesi sıkıntı olabilir" diye konuştu.Yeni formüle çalışıyorlarTurizmciler, sorunun çözümü için yaptırımları delmeden ticket kart benzeri bir formül üzerine çalışıyor. Buna göre, Rusya'dan gelecek turistler tur paketlerini satın alırken 'ticket' benzeri bir kart için de para ödemesi yapacak. Restoran, alışveriş, eğlence mekanlarında bu kartı kullanabilecek. Rus turistlerin burada ticket kartlarıyla harcadığı parayı tur operatörleri restoran, alışveriş, eğlence mekanlarına gönderecek.

https://sputniknews.com.tr/20220929/ziraat-bankasi-rus-odeme-sistemi-mirden-cikti-1061750773.html

https://sputniknews.com.tr/20220929/izvestiya-turkiyede-mir-odeme-sisteminin-calisacagi-yeni-bir-banka-kurulabilir-1061750439.html

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türkiye, rusya, mir, mir pay, mir kartları, ziraat bankası, banka, ödeme, turizm