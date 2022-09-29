https://sputniknews.com.tr/20220929/ziraat-bankasi-rus-odeme-sistemi-mirden-cikti-1061750773.html

Ziraat Bankası, Rus ödeme sistemi Mir’den çıktı

Ziraat Bankası, Rus ödeme sistemi Mir’den çıktı

Ziraat Bankası’ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, bankanın Rus ödeme sistemi Mir’den çıktığı belirtildi. 29.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-29T11:48+0300

2022-09-29T11:48+0300

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ziraat bankası

mir

ekonomi

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Ziraat Bankası’ndan bir yetkili, Sputnik'e verdiği demeçte, Rus ödeme sistemi Mir ile işlem gerçekleştirmeyi durdurduklarını söyledi.Yetkilinin açıklaması, Bloomberg haber ajansının dün, Türk kamu bankalarının da Mir ödeme sistemi ile işlem gerçekleştirmeyi bıraktıklarını yazmasını izledi. Söz konusu haber böylelikle doğrulanmış oldu.Daha önceyse İş Bankası ve Denizbank, Mir ödeme sistemini askıya almıştı.İş Bankası ile Denizbank’ın bu kararı almaları, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Mir ödeme sisteminin Rusya dışında kullanımının yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulanabileceği tehdidinde bulunmasını izledi.Mir, Türkiye’ye gelen Rusların burada sıklıkla kullandıkları bir ödeme biçimiydi. Türk makamlarının, bankaların Rus sistemini askıya almaları ardından yeni alternatifler üstünde çalıştıkları biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220927/kamu-bankalari-rus-odeme-sistemi-mirden-cikti-1061690612.html

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ziraat bankası, mir