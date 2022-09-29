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https://sputniknews.com.tr/20220929/izvestiya-turkiyede-mir-odeme-sisteminin-calisacagi-yeni-bir-banka-kurulabilir-1061750439.html
İzvestiya: Türkiye’de Mir ödeme sisteminin çalışacağı yeni bir banka kurulabilir
İzvestiya: Türkiye’de Mir ödeme sisteminin çalışacağı yeni bir banka kurulabilir
Rus İzvestiya gazetesi, bankaların Rus ödeme sistemi Mir’i kabul etmemeye başladığı Türkiye’de söz konusu ödeme sisteminin çalışacağı yeni bir banka... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T11:38+0300
2022-09-29T11:38+0300
ekonomi
mir
rusya
türkiye
banka
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İzvestiya gazetesi, Rusya-Türkiye İş Konseyi Direktörü Aleksey Egarmin’e atıfla Türkiye’de kamu bankalarının da Rus ödeme sistemi Mir’den çıkmaları ardından üstünde çalışılan alternatiflerden birinin Türkiye’de söz konusu ödeme sisteminin çalışacağı yeni bir banka kurulması olasılığı olduğunu yazdı.Egarmin, gazeteye verdiği demeçte, yeni bir banka kurulmasının yanında finans alanında kolaylaştırıcı olan clearing ve blockchain sistemlerinin de Mir’in yerine değerlendirilen alternatiflerden bazıları olduğunu kaydetti. Egarmin, “Muhtemelen bu alternatif, özel bir banka kurulması ya da blockchain veyahut clearing’e dayalı özel bir sistem olacak” ifadelerini kullandı.İzvestiya’nın haberinde, üstünde çalışılan alternatif ödeme mekanizmasına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.Öte yandan Türkiye’deki Rusya Ticaret Odası yetkilisi İlya Kornilov, Türkiye’deki bankaların Mir ödeme sisteminden çıkmış olmalarına rağmen Mir banka kartı bulunan Rusya vatandaşlarının Türkiye’deki ATM’lerden bazen hâlâ para çekebildiklerini kaydetti.Türkiye’de İş Bankası ve Denizbank’ın ardından kamu bankaları da Mir sistemini askıya almıştı. Bankaların söz konusu kararı almaları, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC), ‘Rus Mir sisteminin kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği’ uyarısında bulunmasını izledi. Mir, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sıklıkla kullandıkları bir ödeme biçimi.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ak-parti-mir-odeme-sistemine-alternatif-bir-sistem-icin-calisma-yapiliyor-1061720080.html
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mir, rusya, türkiye, banka
mir, rusya, türkiye, banka

İzvestiya: Türkiye’de Mir ödeme sisteminin çalışacağı yeni bir banka kurulabilir

11:38 29.09.2022
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Rus İzvestiya gazetesi, bankaların Rus ödeme sistemi Mir’i kabul etmemeye başladığı Türkiye’de söz konusu ödeme sisteminin çalışacağı yeni bir banka kurulabileceğini yazdı.
İzvestiya gazetesi, Rusya-Türkiye İş Konseyi Direktörü Aleksey Egarmin’e atıfla Türkiye’de kamu bankalarının da Rus ödeme sistemi Mir’den çıkmaları ardından üstünde çalışılan alternatiflerden birinin Türkiye’de söz konusu ödeme sisteminin çalışacağı yeni bir banka kurulması olasılığı olduğunu yazdı.
Egarmin, gazeteye verdiği demeçte, yeni bir banka kurulmasının yanında finans alanında kolaylaştırıcı olan clearing ve blockchain sistemlerinin de Mir’in yerine değerlendirilen alternatiflerden bazıları olduğunu kaydetti. Egarmin, “Muhtemelen bu alternatif, özel bir banka kurulması ya da blockchain veyahut clearing’e dayalı özel bir sistem olacak” ifadelerini kullandı.
İzvestiya’nın haberinde, üstünde çalışılan alternatif ödeme mekanizmasına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.
Öte yandan Türkiye’deki Rusya Ticaret Odası yetkilisi İlya Kornilov, Türkiye’deki bankaların Mir ödeme sisteminden çıkmış olmalarına rağmen Mir banka kartı bulunan Rusya vatandaşlarının Türkiye’deki ATM’lerden bazen hâlâ para çekebildiklerini kaydetti.
Türkiye’de İş Bankası ve Denizbank’ın ardından kamu bankaları da Mir sistemini askıya almıştı. Bankaların söz konusu kararı almaları, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC), ‘Rus Mir sisteminin kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği’ uyarısında bulunmasını izledi. Mir, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sıklıkla kullandıkları bir ödeme biçimi.
Mir kart - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
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