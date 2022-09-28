https://sputniknews.com.tr/20220928/ak-parti-mir-odeme-sistemine-alternatif-bir-sistem-icin-calisma-yapiliyor-1061720080.html
AK Parti: Mir ödeme sistemine alternatif bir sistem için çalışma yapılıyor
AK Parti: Mir ödeme sistemine alternatif bir sistem için çalışma yapılıyor
Türkiye’de özel bankaların Mir ödeme sistemini durdurması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Mir toplantısı gerçekleşti. Sputnik’in AK... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T15:56+0300
2022-09-28T15:56+0300
2022-09-28T16:03+0300
türkiye
mir
mir kartları
ak parti
hazine ve maliye bakanlığı
ticaret bakanlığı
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ABD’nin baskısı sonrasında Türkiye İş Bankası ve Deniz Bank, Mir ödeme sisteminden çıktıklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu dönüşünde ekonomi kurmaylarını toplayarak 'Mir toplantısı' gerçekleştirdi.Toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Mir kartla ilgili atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alternatiflere çalışılıyor. İlgili arkadaşlarımı toplayacağım. Nihai kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Sputnik’in ulaştığı AK Parti kaynakları, Mir ödeme sistemine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü belirtti. Kaynaklardan yapılan açıklamada “Türkiye ile Rusya arasında ticaret devam ediyor. Bahsettiğimiz sorun turistlerle alakalı. Bu sorunla ilgili Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışıyor” ifadelerini kullandı.‘Uygun doğalgaz için de çalışma var’AK Parti kaynakları doğalgaz konusunda da iki ülke arasında görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirterek “Doğalgaz konusunda uygun bir şart ile gaz alımı konusunda çalışmalarda devam ediyor. Hem ödemenin ertelenmesi hem de fiyatın indirilmesi konusunda önümüzdeki süreçte görüşmeler olabilir” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/cumhurbaskani-erdogan-cuma-namazi-cikisi-sorulari-cevapliyor-1061546572.html
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Osman Nuri Cerit
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mir, mir kartları, ak parti, hazine ve maliye bakanlığı, ticaret bakanlığı
mir, mir kartları, ak parti, hazine ve maliye bakanlığı, ticaret bakanlığı
AK Parti: Mir ödeme sistemine alternatif bir sistem için çalışma yapılıyor
15:56 28.09.2022 (güncellendi: 16:03 28.09.2022) Abone ol
Özel
Türkiye’de özel bankaların Mir ödeme sistemini durdurması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Mir toplantısı gerçekleşti. Sputnik’in AK Partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, Mir sistemine alternatif bir ödeme sistemi için çalışma başlattı.
ABD’nin baskısı sonrasında Türkiye İş Bankası ve Deniz Bank, Mir ödeme sisteminden çıktıklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu dönüşünde ekonomi kurmaylarını toplayarak 'Mir toplantısı' gerçekleştirdi.
Toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Mir kartla ilgili atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alternatiflere çalışılıyor. İlgili arkadaşlarımı toplayacağım. Nihai kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Sputnik’in ulaştığı AK Parti kaynakları, Mir ödeme sistemine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü belirtti. Kaynaklardan yapılan açıklamada “Türkiye ile Rusya arasında ticaret devam ediyor. Bahsettiğimiz sorun turistlerle alakalı. Bu sorunla ilgili Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışıyor” ifadelerini kullandı.
‘Uygun doğalgaz için de çalışma var’
AK Parti kaynakları doğalgaz konusunda da iki ülke arasında görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirterek “Doğalgaz konusunda uygun bir şart ile gaz alımı konusunda çalışmalarda devam ediyor. Hem ödemenin ertelenmesi hem de fiyatın indirilmesi konusunda önümüzdeki süreçte görüşmeler olabilir” değerlendirmesini yaptı.