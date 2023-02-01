https://sputniknews.com.tr/20230201/rbk-havas-rus-sirketlere-ait-ucaklara-hizmet-sunulmasina-dair-riskleri-ilgili-taraflara-bildirdi-1066456373.html

RBK: Havaş, Rus şirketlere ait uçaklara hizmet sunulmasına dair riskleri ilgili taraflara bildirdi

RBK: Havaş, Rus şirketlere ait uçaklara hizmet sunulmasına dair riskleri ilgili taraflara bildirdi

Türkiye'nin en büyük havalimanı yer hizmetleri sağlayıcılarından Havaş'ın, ABD yaptırımları nedeniyle Rus havayolu şirketlerine ait 170'den fazla Boeing tipi... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T17:49+0300

2023-02-01T17:49+0300

2023-02-01T17:53+0300

roman abramoviç

dünya

havaş

rbk

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Rus RBK gazetesinin haberine göre Havaş Genel Müdürü Meta Erna, ABD'nin yaptırım baskısını artırması sonrası parklarda bulunan Rusya, Belarus, İran merkezli havayolu şirketlerine ve iş insanı Roman Abramoviç'e ait ithal uçaklara bakım hizmeti sunulmasının teşkil ettiği riskler konusunda ilgili taraflara dün bir mektup gönderdi.Mektubun bir nüshasına ulaşan ve Rus havacılık sektöründeki kaynaklarına gelişmeyi teyit ettiren RBK, "Erna'nın mektubuna ekli uçak listesinde, hizmetlerin özellikle ABD yapımı Boeing uçakları ve Avrupa menşeli birkaç Airbus uçağı için askıya alınabileceği belirtiliyor. Listede toplamda Rus havayollarına ait 170'den fazla uçak ile Belarus şirketlerine ait 7 ve İran'a ait 4 uçak yer alıyor" dedi.RBK, listede Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un yanı sıra AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, Pobeda, Rossii, S7, Utair, Ural Airlines, Red Wings, Nordwind ve Yamal, Belarus merkezli Belavia ve İran'ın Iran Air ve Mahan Airlines şirketlerine ait uçakların bulunduğunu aktardı.Havaş'ın mektubunda Roman Abramoviç'e ait olduğu belirtilen Boeing 787 Dreamliner ve Gulfstream G650 jetlerinden de bahsedilirken Rus iş insanının temsilcisi RBK'ya yaptığı açıklamada Abramoviç'in Türkiye'de uçağı olmadığını söyledi.Geçen hafta WSJ, Biden yönetiminin, Rusya ve Belarus'un ABD yapımı yolcu uçaklarının Türkiye'deki havalimanlarında iniş kalkış yapmasına izin vermemesi için Ankara'yı 'sıkıştırdığını' yazmıştı.ABD Ticaret Bakan Yardımcısı'nın geçen ayki Ankara ziyaretinde, bu uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler veren Türk vatandaşlarına yaptırım gözdağı verilmişti.

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roman abramoviç, havaş, rbk