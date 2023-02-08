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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230208/hollanda-savunma-bakani-almanya-ve-danimarka-ile-birlikte-ukraynaya-100-leopard-1-tedarik-edecegiz-1066723990.html
Hollanda Savunma Bakanı: Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya 100 Leopard-1 tedarik edeceğiz
Hollanda Savunma Bakanı: Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya 100 Leopard-1 tedarik edeceğiz
Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, ülkesinin, Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı tedarik edeceğini belirtti. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T00:20+0300
2023-02-08T00:20+0300
almanya
ukrayna krizi
hollanda
danimarka
kajsa ollongren
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Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı ve mühimmat tedarik edeceğini ifade etti.Ollongren, "Hollanda, Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya en az 100 Leopard 1 tankı ve mühimmat tedarik edecek” ifadelerini kullandı.Bunların bir Alman üreticiden satın alınacak A5 modifikasyonu tanklar olacağını belirten Ollongren, "Bunlar, depoda bulunan modernize edilmiş tanklar. Leopard-1A5, Leo-1A1'in modernize edilmiş versiyonu ve Leopard 2'nin selefi tanklardır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/el-pais-ispanya-ukraynaya-4-il-6-leopard-tanki-tedarik-etmeyi-planliyor-1066464874.html
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almanya, hollanda, danimarka, kajsa ollongren
almanya, hollanda, danimarka, kajsa ollongren

Hollanda Savunma Bakanı: Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya 100 Leopard-1 tedarik edeceğiz

00:20 08.02.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZLeopard 1
Leopard 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZ
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Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, ülkesinin, Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı tedarik edeceğini belirtti.
Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı ve mühimmat tedarik edeceğini ifade etti.
Ollongren, "Hollanda, Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya en az 100 Leopard 1 tankı ve mühimmat tedarik edecek” ifadelerini kullandı.
Bunların bir Alman üreticiden satın alınacak A5 modifikasyonu tanklar olacağını belirten Ollongren, "Bunlar, depoda bulunan modernize edilmiş tanklar. Leopard-1A5, Leo-1A1'in modernize edilmiş versiyonu ve Leopard 2'nin selefi tanklardır" dedi.
Leopard 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
Ukrayna krizi
El Pais: İspanya, Ukrayna’ya 4 ilâ 6 Leopard tankı tedarik etmeyi planlıyor
1 Şubat, 22:41
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