https://sputniknews.com.tr/20230208/hollanda-savunma-bakani-almanya-ve-danimarka-ile-birlikte-ukraynaya-100-leopard-1-tedarik-edecegiz-1066723990.html

Hollanda Savunma Bakanı: Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya 100 Leopard-1 tedarik edeceğiz

Hollanda Savunma Bakanı: Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya 100 Leopard-1 tedarik edeceğiz

Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, ülkesinin, Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı tedarik edeceğini belirtti. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T00:20+0300

2023-02-08T00:20+0300

2023-02-08T00:20+0300

almanya

ukrayna krizi

hollanda

danimarka

kajsa ollongren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066539792_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ceb9942ac7f71239cba9a645918002b6.jpg

Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı ve mühimmat tedarik edeceğini ifade etti.Ollongren, "Hollanda, Almanya ve Danimarka ile birlikte Ukrayna'ya en az 100 Leopard 1 tankı ve mühimmat tedarik edecek” ifadelerini kullandı.Bunların bir Alman üreticiden satın alınacak A5 modifikasyonu tanklar olacağını belirten Ollongren, "Bunlar, depoda bulunan modernize edilmiş tanklar. Leopard-1A5, Leo-1A1'in modernize edilmiş versiyonu ve Leopard 2'nin selefi tanklardır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/el-pais-ispanya-ukraynaya-4-il-6-leopard-tanki-tedarik-etmeyi-planliyor-1066464874.html

almanya

hollanda

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, hollanda, danimarka, kajsa ollongren