https://sputniknews.com.tr/20230201/el-pais-ispanya-ukraynaya-4-il-6-leopard-tanki-tedarik-etmeyi-planliyor-1066464874.html

El Pais: İspanya, Ukrayna’ya 4 ilâ 6 Leopard tankı tedarik etmeyi planlıyor

El Pais: İspanya, Ukrayna’ya 4 ilâ 6 Leopard tankı tedarik etmeyi planlıyor

İspanya’nın El Pais gazetesi, İspanya yönetiminin Ukrayna’ya ilk tedarik kapsamında 4 ilâ 6 adet yeni onarılmış Leopard 2A4 tankı göndermeyi planlandığını... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T22:41+0300

2023-02-01T22:41+0300

2023-02-01T22:41+0300

ukrayna krizi

ispanya

leopard

ukrayna

tank

gönderme

askeri yardım

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066039476_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9de33ad0eb8b39a39cb6e8d16425d79b.jpg

El Pais gazetesinin İspanya hükümetine bağlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Leopard tankı sayısının, Zaragoza'daki depolarda yaklaşık 10 yıldır bekletilen 53 savaş aracının durumuna bağlı olacağı kaydedildi. Halihazırda İspanya Savunma Bakanlığı, tankların acilen onarılmasıyla ilgili görüşmeler yürütüyor.İspanya’nın sahip olduğu Leopard tanklarının onarım maliyetinin adet başına 500 bin euro’yu geçebileceği belirtilen haberde, iki buçuk ay olan tahmini onarım süresinin İspanya ordusunun Ukraynalı tankçılar için geliştirdiği eğitim programının süresiyle aynı olduğu kaydedildi.Ukrayna’ya ayrıca Leopard’lar için yedek parçaların tedarik edilebileceği ifade edilirken mühimmat sevkiyatının zor olduğu, çünkü İspanya’da üretilmediği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-sakko-ve-vantseti-koyunu-ele-gecirdi-1066461731.html

ispanya

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, leopard, ukrayna, tank, gönderme, askeri yardım, rusya