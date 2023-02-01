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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230201/el-pais-ispanya-ukraynaya-4-il-6-leopard-tanki-tedarik-etmeyi-planliyor-1066464874.html
El Pais: İspanya, Ukrayna’ya 4 ilâ 6 Leopard tankı tedarik etmeyi planlıyor
El Pais: İspanya, Ukrayna’ya 4 ilâ 6 Leopard tankı tedarik etmeyi planlıyor
İspanya’nın El Pais gazetesi, İspanya yönetiminin Ukrayna’ya ilk tedarik kapsamında 4 ilâ 6 adet yeni onarılmış Leopard 2A4 tankı göndermeyi planlandığını... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T22:41+0300
2023-02-01T22:41+0300
ukrayna krizi
ispanya
leopard
ukrayna
tank
gönderme
askeri yardım
rusya
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El Pais gazetesinin İspanya hükümetine bağlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Leopard tankı sayısının, Zaragoza'daki depolarda yaklaşık 10 yıldır bekletilen 53 savaş aracının durumuna bağlı olacağı kaydedildi. Halihazırda İspanya Savunma Bakanlığı, tankların acilen onarılmasıyla ilgili görüşmeler yürütüyor.İspanya’nın sahip olduğu Leopard tanklarının onarım maliyetinin adet başına 500 bin euro’yu geçebileceği belirtilen haberde, iki buçuk ay olan tahmini onarım süresinin İspanya ordusunun Ukraynalı tankçılar için geliştirdiği eğitim programının süresiyle aynı olduğu kaydedildi.Ukrayna’ya ayrıca Leopard’lar için yedek parçaların tedarik edilebileceği ifade edilirken mühimmat sevkiyatının zor olduğu, çünkü İspanya’da üretilmediği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-sakko-ve-vantseti-koyunu-ele-gecirdi-1066461731.html
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ispanya, leopard, ukrayna, tank, gönderme, askeri yardım, rusya
ispanya, leopard, ukrayna, tank, gönderme, askeri yardım, rusya

El Pais: İspanya, Ukrayna’ya 4 ilâ 6 Leopard tankı tedarik etmeyi planlıyor

22:41 01.02.2023
© AALeopard 2
Leopard 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© AA
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İspanya’nın El Pais gazetesi, İspanya yönetiminin Ukrayna’ya ilk tedarik kapsamında 4 ilâ 6 adet yeni onarılmış Leopard 2A4 tankı göndermeyi planlandığını belirtti.
El Pais gazetesinin İspanya hükümetine bağlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Leopard tankı sayısının, Zaragoza'daki depolarda yaklaşık 10 yıldır bekletilen 53 savaş aracının durumuna bağlı olacağı kaydedildi. Halihazırda İspanya Savunma Bakanlığı, tankların acilen onarılmasıyla ilgili görüşmeler yürütüyor.
İspanya’nın sahip olduğu Leopard tanklarının onarım maliyetinin adet başına 500 bin euro’yu geçebileceği belirtilen haberde, iki buçuk ay olan tahmini onarım süresinin İspanya ordusunun Ukraynalı tankçılar için geliştirdiği eğitim programının süresiyle aynı olduğu kaydedildi.
Ukrayna’ya ayrıca Leopard’lar için yedek parçaların tedarik edilebileceği ifade edilirken mühimmat sevkiyatının zor olduğu, çünkü İspanya’da üretilmediği belirtildi.
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