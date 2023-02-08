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https://sputniknews.com.tr/20230208/bidenin-konusmasinda-7-kez-cinle-rekabetten-soz-etmesine-pekinden-tepki-karalama-propagandasi-1066750714.html
Biden'ın konuşmasında 7 kez Çin'le rekabetten söz etmesine Pekin'den tepki: Karalama kampanyası
Biden'ın konuşmasında 7 kez Çin'le rekabetten söz etmesine Pekin'den tepki: Karalama kampanyası
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'deki Birliğin Durumu konuşmasında defalarca ABD ile Çin arasındaki rekabetten söz etmesine Pekin tepki gösterdi. Biden'ın... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T14:58+0300
2023-02-08T15:06+0300
dünya
birliğin durumu konuşması
joe biden
abd
çin
çin dışişleri bakanlığı
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasına tepki göstererek, 'Çin'in ABD ile rekabet etmekten korkmadığını, ancak Çin-ABD ilişkisinin tamamını rekabet üzerinden tanımlamaya karşı olduğunu' söyledi. Mao, "Küresel sanayi ve tedarik zincirini sekteye uğratmak pahasına rekabet bahanesiyle bir ülkeyi karalamak veya ülkenin meşru kalkınma haklarını kısıtlamak, sorumlu bir ülkenin uygulaması olamaz" dedi. 'ABD ile Çin arasında sağlıklı ve istikrarlı bir ilişkinin iki ülke halklarının temel çıkarına ve aynı zamanda uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu' belirten Mao, 'Pekin'in Washington ile ilişkilerini karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerine uygun olarak inşa edeceğini ve aynı zamanda kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını sıkı şekilde koruyacağını' dile getirerek ekledi:"Çin ve ABD'nin başarısı birbirleri için bir meydan okuma değil, bir fırsattır. Gezegenimizde iki ülkenin kalkınmalarını ve ortak refahını tam tamına taşımaya yetecek kadar yer var."Washington'ın Pekin'e karşı ticaret, ileri teknolojilere erişim, Tayvan, insan hakları üzerinden sert hamleler yaptığı arka plana paralel olarak, Biden konuşmasında 7 kez Çin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i andı.ABD'nin bir yandan Çin'le rekabete giderek daha fazla odaklanırken diğer yandan çatışmadan kaçınmaya çalıştığından söz eden Biden, "Çatışma değil rekabet istediğimizi Devlet Başkanı Şi'ye açıkça belirttim" diyerek şöyle devam etti:"Amerika'yı güçlendirmek için yatırım yaptığımız için özür dilemeyeceğim. Çin hükümeti hükmetmeye niyetliyken, Amerikan inovasyonuna, geleceği belirleyecek endüstrilere yatırım yapıyoruz.""Amerikan çıkarlarını ilerletebileceği ve dünyaya fayda sağlayabileceği alanlarda Çin ile birikte çalışmaya kararlıyız. Ancak Çin egemenliğimizi tehdit ederse, ülkemizi korumak için harekete geçeriz.""Çin ile rekabeti kazanma hedefinde tüm Amerikalıların birleşmesi gerek."Bu sözler, Biden yönetiminin casusluk yapmakla suçladığı bir Çin balonunun ABD karasını kat ederken görüntülenip cumartesi günü düşürülmesinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken balon krizi gerekçesiyle Çin ziyaretini ertelediğini açıkladı.Balonun meteorolojik araştırmalar için kullanılan sivil insansız zeplin olduğunu savunan Pekin ise ABD'nin eylemini sert dille protesto edip ayrıntısına girmeden karşı adımlar atma uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230204/abdde-cin-casus-balonunu-dusurme-hazirligi-1066575251.html
https://sputniknews.com.tr/20230205/cin-abdnin-yuksek-irtifa-balonunu-vurarak-dusurmesini-protesto-etti-1066585468.html
https://sputniknews.com.tr/20230207/abd-baskani-biden-abdyi-gozetlemeye-calismak-cinden-beklenen-bir-sey-1066674586.html
https://sputniknews.com.tr/20230206/cin-abd-ve-kolombiya-uzerinde-gorulen-balon-bize-ait-1066629650.html
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birliğin durumu konuşması, joe biden, abd, çin, çin dışişleri bakanlığı, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
birliğin durumu konuşması, joe biden, abd, çin, çin dışişleri bakanlığı, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning

Biden'ın konuşmasında 7 kez Çin'le rekabetten söz etmesine Pekin'den tepki: Karalama kampanyası

14:58 08.02.2023 (güncellendi: 15:06 08.02.2023)
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleşti.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'deki Birliğin Durumu konuşmasında defalarca ABD ile Çin arasındaki rekabetten söz etmesine Pekin tepki gösterdi. Biden'ın rekabet bahanesiyle Çin'i karalamaya ve meşru kalkınma haklarını kısıtlamaya çalıştığını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'ı akıl ve izana çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasına tepki göstererek, 'Çin'in ABD ile rekabet etmekten korkmadığını, ancak Çin-ABD ilişkisinin tamamını rekabet üzerinden tanımlamaya karşı olduğunu' söyledi.
Mao, "Küresel sanayi ve tedarik zincirini sekteye uğratmak pahasına rekabet bahanesiyle bir ülkeyi karalamak veya ülkenin meşru kalkınma haklarını kısıtlamak, sorumlu bir ülkenin uygulaması olamaz" dedi.
'ABD ile Çin arasında sağlıklı ve istikrarlı bir ilişkinin iki ülke halklarının temel çıkarına ve aynı zamanda uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu' belirten Mao, 'Pekin'in Washington ile ilişkilerini karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerine uygun olarak inşa edeceğini ve aynı zamanda kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını sıkı şekilde koruyacağını' dile getirerek ekledi:
"Çin ve ABD'nin başarısı birbirleri için bir meydan okuma değil, bir fırsattır. Gezegenimizde iki ülkenin kalkınmalarını ve ortak refahını tam tamına taşımaya yetecek kadar yer var."
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Washington'ın Pekin'e karşı ticaret, ileri teknolojilere erişim, Tayvan, insan hakları üzerinden sert hamleler yaptığı arka plana paralel olarak, Biden konuşmasında 7 kez Çin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i andı.
ABD'nin bir yandan Çin'le rekabete giderek daha fazla odaklanırken diğer yandan çatışmadan kaçınmaya çalıştığından söz eden Biden, "Çatışma değil rekabet istediğimizi Devlet Başkanı Şi'ye açıkça belirttim" diyerek şöyle devam etti:
"Amerika'yı güçlendirmek için yatırım yaptığımız için özür dilemeyeceğim. Çin hükümeti hükmetmeye niyetliyken, Amerikan inovasyonuna, geleceği belirleyecek endüstrilere yatırım yapıyoruz."
ABD, hava sahasında görülen Çin'e ait istihbarat balonunu Atlantik Okyanusu üzerinde düşürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
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Çin, ABD'nin yüksek irtifa balonunu vurarak düşürmesini protesto etti
5 Şubat, 05:42
"Amerikan çıkarlarını ilerletebileceği ve dünyaya fayda sağlayabileceği alanlarda Çin ile birikte çalışmaya kararlıyız. Ancak Çin egemenliğimizi tehdit ederse, ülkemizi korumak için harekete geçeriz."
"Çin ile rekabeti kazanma hedefinde tüm Amerikalıların birleşmesi gerek."
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ABD Başkanı Biden: ABD'yi gözetlemeye çalışmak Çin'den beklenen bir şey
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Bu sözler, Biden yönetiminin casusluk yapmakla suçladığı bir Çin balonunun ABD karasını kat ederken görüntülenip cumartesi günü düşürülmesinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken balon krizi gerekçesiyle Çin ziyaretini ertelediğini açıkladı.
ABD - Çin - balon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
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Çin: ABD ve Kolombiya üzerinde görülen balon bize ait
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Balonun meteorolojik araştırmalar için kullanılan sivil insansız zeplin olduğunu savunan Pekin ise ABD'nin eylemini sert dille protesto edip ayrıntısına girmeden karşı adımlar atma uyarısında bulundu.
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