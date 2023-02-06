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https://sputniknews.com.tr/20230206/cin-abd-ve-kolombiya-uzerinde-gorulen-balon-bize-ait-1066629650.html
Çin: ABD ve Kolombiya üzerinde görülen balon bize ait
Çin: ABD ve Kolombiya üzerinde görülen balon bize ait
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Kolombiya üzerinde görülen ve Washington yönetimi tarafından 'casus balon' olarak işaret edilen aracın kendilerine ait olduğunu... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T13:02+0300
2023-02-06T13:02+0300
dünya
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balon
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Latin Amerika dolaylarında görülen ve ABD yönetiminin tepkisine neden olan balonla ilgili açıklama yaptı.Mao, düzenlediği basın toplantısında balonun Çin'e ait olduğunu kabul ederek, aracın sivil nitelikte olduğunu ve uçuş testleri için kullanıldığını belirtti.Mao, "Manevra kabiliyetinin sınırlı olmasına ek olarak hava koşullarından etkilenen balon, normal rotasından büyük ölçüde saptı ve yanlışlıkla Latin Amerika ve Karayipler hava sahasına girdi" ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), balonun 'casusluk faaliyetinde' kullanıldığını iddia etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Pekin'i kınayarak ülkeye yapacağı ziyareti iptal etmişti.Balon, cumartesi günü ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-22 savaş uçağı tarafından Güney Karolina açıklarında vurulmuştu.Pentagon'a göre araç, 'yüksek irtifa gözetleme balonu'ydu.
https://sputniknews.com.tr/20230206/abd-donanmasi-cin-casus-balonunun-enkazini-cikarmaya-calisacak-1066611439.html
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abd, çin, balon
abd, çin, balon

Çin: ABD ve Kolombiya üzerinde görülen balon bize ait

13:02 06.02.2023
© AFP 2023ABD - Çin - balon
ABD - Çin - balon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Kolombiya üzerinde görülen ve Washington yönetimi tarafından 'casus balon' olarak işaret edilen aracın kendilerine ait olduğunu doğruladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Latin Amerika dolaylarında görülen ve ABD yönetiminin tepkisine neden olan balonla ilgili açıklama yaptı.
Mao, düzenlediği basın toplantısında balonun Çin'e ait olduğunu kabul ederek, aracın sivil nitelikte olduğunu ve uçuş testleri için kullanıldığını belirtti.
Mao, "Manevra kabiliyetinin sınırlı olmasına ek olarak hava koşullarından etkilenen balon, normal rotasından büyük ölçüde saptı ve yanlışlıkla Latin Amerika ve Karayipler hava sahasına girdi" ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), balonun 'casusluk faaliyetinde' kullanıldığını iddia etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Pekin'i kınayarak ülkeye yapacağı ziyareti iptal etmişti.
Balon, cumartesi günü ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-22 savaş uçağı tarafından Güney Karolina açıklarında vurulmuştu.
Pentagon'a göre araç, 'yüksek irtifa gözetleme balonu'ydu.
Çin - ABD - casus balon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
DÜNYA
ABD Donanması, Çin 'casus balonunun' enkazını çıkarmaya çalışacak
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