https://sputniknews.com.tr/20230206/cin-abd-ve-kolombiya-uzerinde-gorulen-balon-bize-ait-1066629650.html
Çin: ABD ve Kolombiya üzerinde görülen balon bize ait
Çin: ABD ve Kolombiya üzerinde görülen balon bize ait
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Kolombiya üzerinde görülen ve Washington yönetimi tarafından 'casus balon' olarak işaret edilen aracın kendilerine ait olduğunu... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T13:02+0300
2023-02-06T13:02+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Latin Amerika dolaylarında görülen ve ABD yönetiminin tepkisine neden olan balonla ilgili açıklama yaptı.Mao, düzenlediği basın toplantısında balonun Çin'e ait olduğunu kabul ederek, aracın sivil nitelikte olduğunu ve uçuş testleri için kullanıldığını belirtti.Mao, "Manevra kabiliyetinin sınırlı olmasına ek olarak hava koşullarından etkilenen balon, normal rotasından büyük ölçüde saptı ve yanlışlıkla Latin Amerika ve Karayipler hava sahasına girdi" ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), balonun 'casusluk faaliyetinde' kullanıldığını iddia etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Pekin'i kınayarak ülkeye yapacağı ziyareti iptal etmişti.Balon, cumartesi günü ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-22 savaş uçağı tarafından Güney Karolina açıklarında vurulmuştu.Pentagon'a göre araç, 'yüksek irtifa gözetleme balonu'ydu.
https://sputniknews.com.tr/20230206/abd-donanmasi-cin-casus-balonunun-enkazini-cikarmaya-calisacak-1066611439.html
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Çin: ABD ve Kolombiya üzerinde görülen balon bize ait
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Kolombiya üzerinde görülen ve Washington yönetimi tarafından 'casus balon' olarak işaret edilen aracın kendilerine ait olduğunu doğruladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Latin Amerika dolaylarında görülen ve ABD yönetiminin tepkisine neden olan balonla ilgili açıklama yaptı.
Mao, düzenlediği basın toplantısında balonun Çin'e ait olduğunu kabul ederek, aracın sivil nitelikte olduğunu ve uçuş testleri için kullanıldığını belirtti.
Mao, "Manevra kabiliyetinin sınırlı olmasına ek olarak hava koşullarından etkilenen balon, normal rotasından büyük ölçüde saptı ve yanlışlıkla Latin Amerika ve Karayipler hava sahasına girdi" ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), balonun 'casusluk faaliyetinde' kullanıldığını iddia etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Pekin'i kınayarak ülkeye yapacağı ziyareti iptal etmişti.
Balon, cumartesi günü ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-22 savaş uçağı tarafından Güney Karolina açıklarında vurulmuştu.
Pentagon'a göre araç, 'yüksek irtifa gözetleme balonu'ydu.