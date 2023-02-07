https://sputniknews.com.tr/20230207/ust-uste-2-kez-devre-kesici-uygulanan-borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-yuzde-7-deger-kaybetti-1066696020.html

Üst üste 2 kez devre kesici uygulanan Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 7 değer kaybetti

Üst üste 2 kez devre kesici uygulanan Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 7 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7.01 azalışla 4.584,48 puana geriledi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T14:12+0300

2023-02-07T14:12+0300

2023-02-07T14:12+0300

ekonomi

türkiye

borsa istanbul

bist-100

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Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2 kez çalıştığı günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.04 itibarıyla önceki kapanışa göre 345,69 puan değer kaybetti.Dün 4.930,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,33 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 4.903,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.584,48, en yüksek ise 4.903,85 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,02, hizmetler endeksi yüzde 7,50, teknoloji endeksi yüzde 8,96 ve sanayi endeksi yüzde 6,12 değer kaybetti.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 4'ü yükseldi, 95'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ve Tüpraş oldu.Altının onsu 1.874 dolar seviyesindeBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.04 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,64, bileşik getirisi yüzde 10,92 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda saat 13.04 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2000 ve dolar/yen paritesi 131,8 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 18,8320 liradan, avro 20,1690 liradan satılıyor.Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.874 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,5 yükselişle 82,4 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230207/borsada-devre-kesici-calistirildi-islemler-gecici-olarak-durduruldu-1066686754.html

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