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https://sputniknews.com.tr/20230207/ust-uste-2-kez-devre-kesici-uygulanan-borsa-istanbul-gunun-ilk-yarisinda-yuzde-7-deger-kaybetti-1066696020.html
Üst üste 2 kez devre kesici uygulanan Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 7 değer kaybetti
Üst üste 2 kez devre kesici uygulanan Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 7 değer kaybetti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7.01 azalışla 4.584,48 puana geriledi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:12+0300
2023-02-07T14:12+0300
ekonomi
türkiye
borsa istanbul
bist-100
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Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2 kez çalıştığı günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.04 itibarıyla önceki kapanışa göre 345,69 puan değer kaybetti.Dün 4.930,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,33 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 4.903,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.584,48, en yüksek ise 4.903,85 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,02, hizmetler endeksi yüzde 7,50, teknoloji endeksi yüzde 8,96 ve sanayi endeksi yüzde 6,12 değer kaybetti.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 4'ü yükseldi, 95'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ve Tüpraş oldu.Altının onsu 1.874 dolar seviyesindeBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.04 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,64, bileşik getirisi yüzde 10,92 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda saat 13.04 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2000 ve dolar/yen paritesi 131,8 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 18,8320 liradan, avro 20,1690 liradan satılıyor.Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.874 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,5 yükselişle 82,4 dolardan işlem görüyor.
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türkiye, borsa istanbul, bist-100
türkiye, borsa istanbul, bist-100

Üst üste 2 kez devre kesici uygulanan Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 7 değer kaybetti

14:12 07.02.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7.01 azalışla 4.584,48 puana geriledi.
Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2 kez çalıştığı günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.04 itibarıyla önceki kapanışa göre 345,69 puan değer kaybetti.
Dün 4.930,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,33 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 4.903,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.584,48, en yüksek ise 4.903,85 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,02, hizmetler endeksi yüzde 7,50, teknoloji endeksi yüzde 8,96 ve sanayi endeksi yüzde 6,12 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 4'ü yükseldi, 95'i değer kaybetti.
En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.874 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.04 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,64, bileşik getirisi yüzde 10,92 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.04 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2000 ve dolar/yen paritesi 131,8 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,8320 liradan, avro 20,1690 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.874 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,5 yükselişle 82,4 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
EKONOMİ
Borsa İstanbul'da bir günde 2 kez devre kesici uygulandı: İşlemler geçici olarak durduruldu
12:22
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