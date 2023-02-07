https://sputniknews.com.tr/20230207/borsada-devre-kesici-calistirildi-islemler-gecici-olarak-durduruldu-1066686754.html

Borsa İstanbul'da bir günde 2 kez devre kesici uygulandı: İşlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul'da bir günde 2 kez devre kesici uygulandı: İşlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T12:22+0300

2023-02-07T12:22+0300

2023-02-07T13:15+0300

ekonomi

borsa istanbul

devre kesici

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Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, "Saat 12.11.30 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.'İşlemler saat 12.41'den itibaren kaldığı yerden devam edecek' açıklaması yapıldıPay Piyasasında saat 12.31.30'da tek fiyat emir toplamanın başlayacağı kaydedilen açıklamada, 12.36.30'da eşleştirme yapılacağı ve 12.41.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.Açıklamada, Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 12.31.30'da tek fiyat emir toplama yapılacağı ve 12.41.30'dan itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceği aktarılarak, "Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 12.41.30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 12.41.30'da yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, emir toplama sürecinin, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesildiği hatırlatıldı.Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​2. kez devre kesici uygulandıBorsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu.Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, "Saat 13.04.18 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 12.11.30'da da devreye girmişti.

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borsa istanbul, devre kesici