https://sputniknews.com.tr/20230207/anadolu-efes-fenerbahce-beko-ve-frutti-extra-bursasporun-avrupadaki-maclari-ertelendi-1066670318.html

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa'daki maçları ertelendi

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa'daki maçları ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile 7DAYS Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor'un bu haftaki maçları Kahramanmaraş merkezli... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T03:01+0300

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spor

türkiye

deprem

basketbol

erteleme

erteleme kararı

avrupa ligi

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Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken Frutti Extra Bursaspor-Mincidelice JL Bourg maçı ve THY Avrupa Ligi 24. haftasında 9 Şubat Perşembe Anadolu Efes-Real Madrid ve 10 Şubat Cuma günkü Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçları ülkeyi vuran depremler nedeniyle Türk hükümetinin tüm spor müsabakalarını bir sonraki duyuruya kadar iptal etmesinin ardından askıya alındığı ve ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin takımlarla yapılacak görüşmeler sonrasında belirleneceği bildirildi.Açıklamada, "Avrupa Ligi basketbol ailesi, Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan trajediden derin üzüntü duymaktadır. Kurbanların ailelerine ve devam eden trajediden etkilenen herkese en derin başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230206/fiba-sampiyonlar-liginde-turk-takimlarinin-maclarini-erteledi-1066661812.html

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türkiye, deprem, basketbol, erteleme, erteleme kararı, avrupa ligi