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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/fiba-sampiyonlar-liginde-turk-takimlarinin-maclarini-erteledi-1066661812.html
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını erteledi
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını erteledi
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu hafta yapacağı maçları erteledi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T22:45+0300
2023-02-06T22:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
fiba
basketbol
maç
erteleme
erteleme kararı
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FIBA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacak olan Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji takımlarının bu hafta yapacağı maçların, Kahramanmaraş yaşanan deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/meksikadan-turkiye-ve-suriyeye-yardim-1066660887.html
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kahramanmaraş, deprem, fiba, basketbol, maç, erteleme, erteleme kararı
kahramanmaraş, deprem, fiba, basketbol, maç, erteleme, erteleme kararı

FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını erteledi

22:45 06.02.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Multimedya arşivine gidinBasketbol
Basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu hafta yapacağı maçları erteledi.
FIBA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacak olan Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji takımlarının bu hafta yapacağı maçların, Kahramanmaraş yaşanan deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak" ifadeleri kullanıldı.
Meksika bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Meksika’dan Türkiye ve Suriye’ye yardım
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