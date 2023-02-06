https://sputniknews.com.tr/20230206/fiba-sampiyonlar-liginde-turk-takimlarinin-maclarini-erteledi-1066661812.html
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını erteledi
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını erteledi
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu hafta yapacağı maçları erteledi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T22:45+0300
2023-02-06T22:45+0300
2023-02-06T22:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
fiba
basketbol
maç
erteleme
erteleme kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066000765_0:120:1682:1066_1920x0_80_0_0_e800b4ad87e1472821c3ab68613891a0.jpg
FIBA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacak olan Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji takımlarının bu hafta yapacağı maçların, Kahramanmaraş yaşanan deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/meksikadan-turkiye-ve-suriyeye-yardim-1066660887.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066000765_51:0:1632:1186_1920x0_80_0_0_8694e1956d3b474df10df1f500c59576.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kahramanmaraş, deprem, fiba, basketbol, maç, erteleme, erteleme kararı
kahramanmaraş, deprem, fiba, basketbol, maç, erteleme, erteleme kararı
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını erteledi
Abone ol
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu hafta yapacağı maçları erteledi.
FIBA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacak olan Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji takımlarının bu hafta yapacağı maçların, Kahramanmaraş yaşanan deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak" ifadeleri kullanıldı.