https://sputniknews.com.tr/20230206/fiba-sampiyonlar-liginde-turk-takimlarinin-maclarini-erteledi-1066661812.html

FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını erteledi

FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını erteledi

FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu hafta yapacağı maçları erteledi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T22:45+0300

2023-02-06T22:45+0300

2023-02-06T22:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

fiba

basketbol

maç

erteleme

erteleme kararı

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FIBA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacak olan Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji takımlarının bu hafta yapacağı maçların, Kahramanmaraş yaşanan deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak" ifadeleri kullanıldı.

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kahramanmaraş, deprem, fiba, basketbol, maç, erteleme, erteleme kararı