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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/meksikadan-turkiye-ve-suriyeye-yardim-1066660887.html
Meksika’dan Türkiye ve Suriye’ye yardım
Meksika’dan Türkiye ve Suriye’ye yardım
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye’ye yardım gönderileceğini açıkladı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T22:00+0300
2023-02-06T22:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
meksika
deprem
türkiye
suriye
yardım
insani yardım
kahramanmaraş
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye yardım gönderileceğini açıkladı. Türkiye ve Suriye’yi vuran depremler nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade eden Obrador, Meksika’nın her iki ülkeye de yardım ekipleri göndereceğini bildirdi. Türkiye’de birkaç saat arayla biri 7.7, diğeri 7.6 olmak üzere iki büyük deprem meydana geldiğini ve hem Türkiye hem de Suriye’de en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğine, binlerce insanın ise yaralandığına değinen Obrador, Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içerisinde olduklarını aktardı.Yardım organize edilmesi için talimat verdiÜlkesinde enkaz altında mahsur kalanları kurtarma konusunda uzman ekiplerin bulunduğunu açıklayan Obrador, Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı (SEDENA) ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'na (SEMAR) Türkiye ve Suriye’ye gönderilecek yardımın organize edilmesi için talimat verdiğini belirtti. Obrador, yardımın en kısa sürede gönderilebilmesi için organizasyona bugün bir an önce başlanacağını ifade ederek, ülkede organizasyona katılmak isteyen diğer kuruluşlara da davette bulundu.Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye'ye başsağlığıMeksika Dışişleri Bakanlığı ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, Türkiye’nin güneyinde meydana gelen depremin yol açtığı hasar ve talihsiz can kayıpları için başsağlığı dileyerek, bu zor zamanda dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarastaki-deprem-1066649373.html
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meksika, deprem, türkiye, suriye, yardım, insani yardım, kahramanmaraş
meksika, deprem, türkiye, suriye, yardım, insani yardım, kahramanmaraş

Meksika’dan Türkiye ve Suriye’ye yardım

22:00 06.02.2023 (güncellendi: 22:04 06.02.2023)
© WikipediaMeksika bayrağı
Meksika bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Wikipedia
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye’ye yardım gönderileceğini açıkladı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye yardım gönderileceğini açıkladı.
Türkiye ve Suriye’yi vuran depremler nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade eden Obrador, Meksika’nın her iki ülkeye de yardım ekipleri göndereceğini bildirdi.
Türkiye’de birkaç saat arayla biri 7.7, diğeri 7.6 olmak üzere iki büyük deprem meydana geldiğini ve hem Türkiye hem de Suriye’de en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğine, binlerce insanın ise yaralandığına değinen Obrador, Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içerisinde olduklarını aktardı.

Yardım organize edilmesi için talimat verdi

Ülkesinde enkaz altında mahsur kalanları kurtarma konusunda uzman ekiplerin bulunduğunu açıklayan Obrador, Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı (SEDENA) ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'na (SEMAR) Türkiye ve Suriye’ye gönderilecek yardımın organize edilmesi için talimat verdiğini belirtti.
Obrador, yardımın en kısa sürede gönderilebilmesi için organizasyona bugün bir an önce başlanacağını ifade ederek, ülkede organizasyona katılmak isteyen diğer kuruluşlara da davette bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye'ye başsağlığı

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, Türkiye’nin güneyinde meydana gelen depremin yol açtığı hasar ve talihsiz can kayıpları için başsağlığı dileyerek, bu zor zamanda dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.
İnfografik Kahramanmaraş’taki deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
MULTİMEDYA
Kahramanmaraş’taki depremler
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