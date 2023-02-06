https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarastaki-deprem-1066649373.html

Kahramanmaraş’taki depremler

Kahramanmaraş’taki depremler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 16.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T21:31+0300

2023-02-06T21:31+0300

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multimedya

infografik

deprem

türkiye

kahramanmaraş

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 1651 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.Sputnik, sarsıntı yerlerini gösteren bir haritayı hazırladı.

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infografik, deprem, türkiye, kahramanmaraş, инфографика