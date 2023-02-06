https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarastaki-deprem-1066649373.html
Kahramanmaraş’taki depremler
Kahramanmaraş’taki depremler
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 16.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T21:31+0300
2023-02-06T21:31+0300
2023-02-06T21:35+0300
multimedya
infografik
deprem
türkiye
kahramanmaraş
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 1651 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.Sputnik, sarsıntı yerlerini gösteren bir haritayı hazırladı.
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infografik, deprem, türkiye, kahramanmaraş, инфографика
infografik, deprem, türkiye, kahramanmaraş, инфографика
Kahramanmaraş’taki depremler
21:31 06.02.2023 (güncellendi: 21:35 06.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 16.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 1651 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sputnik, sarsıntı yerlerini gösteren bir haritayı hazırladı.