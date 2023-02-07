https://sputniknews.com.tr/20230207/afp-suriyede-depremden-etkilenen-hapishaneden-en-az-20-isid-militani-firar-etti-1066698828.html

AFP: Suriye'de depremden etkilenen hapishaneden en az 20 IŞİD militanı firar etti

AFP: Suriye'de depremden etkilenen hapishaneden en az 20 IŞİD militanı firar etti

Kahramanmaraş merkezli Türkiye ve Suriye'yi vuran büyük deprem silsilesinin Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bir bölgede IŞİD militanlarının tutulduğu bir... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T14:35+0300

2023-02-07T14:35+0300

2023-02-07T15:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

raco

suriye

afrin

hapishane

işid

deprem

hapis

firar

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TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2018'de ele geçirilen Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesi depremden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alırken, Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bölgedeki kaynaklar Raco (Rajo) beldesindeki hapishanenin depremde hasar gördüğünü, duvarların ve kapıların çatladığını söyledi.TSK destekli güçlerin kontrolündeki Raco hapishanesinden bir kaynağa göre çoğunlukla IŞİD militanlarının tutulduğu hapishanede isyan çıkaran tutuklulardan en az 20'si firar etti. '2 bin tutukludan yaklaşık 1300'ü IŞİD militanı'Kaynak, hapishanede bulunan 2 bin tutukludan yaklaşık 1300'ünün IŞİD militanı olduğunu, Ankara'nın PKK'nin uzantısı ve dolayısıyla terör örgütü kabul ettiği YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yakalanan üyelerinin de burada tutulduğunu aktardı. Kaynak "Depremden etkilenen Raco'da tutuklular isyan çıkarıp hapishanenin bazı kısımlarını kontrol altına aldı. IŞİD militanı olduklarına inanılan... yaklaşık 20 tutuklu kaçtı" dedi. IŞİD aralık ayında Suriye'deki eski fiili başkenti Rakka'daki bir güvenlik kompleksine militanlarını hapisten kurtarma gerekçesiyle saldırı düzenlemişti. Püskürtülen saldırıda 6 SDG üyesi öldürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230207/kahramanmaras-merkezli-deprem-suriyeyi-de-yikti-can-kaybi-bin-300u-asti-1066676774.html

https://sputniknews.com.tr/20230207/halepte-kucuk-cocuk-enkazdan-canli-cikarildi-1066697077.html

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raco, suriye, afrin, hapishane, işid, deprem, hapis, firar