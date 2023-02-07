Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/halepte-kucuk-cocuk-enkazdan-canli-cikarildi-1066697077.html
Halep’te küçük çocuk enkazdan canlı çıkarıldı
Halep’te küçük çocuk enkazdan canlı çıkarıldı
Türkiye’de meydana gelen depremin hissedildiği Suriye’de enkaz altında kalan bir çocuk canlı olarak çıkarıldı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:22+0300
2023-02-07T14:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
halep
deprem
enkaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066638821_0:68:1024:644_1920x0_80_0_0_ac89a2a0f52a3f552c12067e87690ff4.jpg
Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği Halep’te enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.Sivil savunma ekipleri, Halep’te enkaz altında kalan bir çocuğu çıkardı.Öte yandan enkazdan çıkarılanlar Afrin'deki hastanelere götürüldü.Hastane koridorundan çekilen görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/suriye-saglik-bakanligi-depremde-can-kaybi-711e-yukseldi--1066665510.html
suriye
halep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066638821_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c731c1f8bdd7ad37a81f7db62650742a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, halep, deprem, enkaz
suriye, halep, deprem, enkaz

Halep’te küçük çocuk enkazdan canlı çıkarıldı

14:22 07.02.2023 (güncellendi: 14:32 07.02.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye’de meydana gelen depremin hissedildiği Suriye’de enkaz altında kalan bir çocuk canlı olarak çıkarıldı.
Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği Halep’te enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sivil savunma ekipleri, Halep’te enkaz altında kalan bir çocuğu çıkardı.
Öte yandan enkazdan çıkarılanlar Afrin'deki hastanelere götürüldü.
Hastane koridorundan çekilen görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.
Suriye - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Suriye Sağlık Bakanlığı: Depremde can kaybı 812'ye yükseldi
01:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала