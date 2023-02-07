https://sputniknews.com.tr/20230207/halepte-kucuk-cocuk-enkazdan-canli-cikarildi-1066697077.html
Halep’te küçük çocuk enkazdan canlı çıkarıldı
Halep’te küçük çocuk enkazdan canlı çıkarıldı
Türkiye’de meydana gelen depremin hissedildiği Suriye’de enkaz altında kalan bir çocuk canlı olarak çıkarıldı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:22+0300
2023-02-07T14:22+0300
2023-02-07T14:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
halep
deprem
enkaz
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Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği Halep’te enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.Sivil savunma ekipleri, Halep’te enkaz altında kalan bir çocuğu çıkardı.Öte yandan enkazdan çıkarılanlar Afrin'deki hastanelere götürüldü.Hastane koridorundan çekilen görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/suriye-saglik-bakanligi-depremde-can-kaybi-711e-yukseldi--1066665510.html
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suriye, halep, deprem, enkaz
suriye, halep, deprem, enkaz
Halep’te küçük çocuk enkazdan canlı çıkarıldı
14:22 07.02.2023 (güncellendi: 14:32 07.02.2023) Abone ol
Türkiye’de meydana gelen depremin hissedildiği Suriye’de enkaz altında kalan bir çocuk canlı olarak çıkarıldı.
Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği Halep’te enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sivil savunma ekipleri, Halep’te enkaz altında kalan bir çocuğu çıkardı.
Öte yandan enkazdan çıkarılanlar Afrin'deki hastanelere götürüldü.
Hastane koridorundan çekilen görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.