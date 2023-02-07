https://sputniknews.com.tr/20230207/suriye-saglik-bakanligi-depremde-can-kaybi-711e-yukseldi--1066665510.html

Suriye Sağlık Bakanlığı: Depremde can kaybı 711'e yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı: Depremde can kaybı 711'e yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı, meydana gelen depremde ölü sayısının 711'e yükseldiğini, 1431 fazla kişinin yaralandığını duyurdu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T01:08+0300

2023-02-07T01:08+0300

2023-02-07T01:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

suriye

rusya

deprem

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor.Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama, İdlib kırsalı ve Tartus illerinde 711 kişi hayatını kaybetti, 1419 kişi yaralandı.Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedilmişti.Deprem nedeniyle söz konusu illerde büyük yıkımlar meydana gelmişti. Bakanlık daha önce depremde 656 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. AA: İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 700 kişi öldüSahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 700 kişi öldü, 2000'den fazla kişi yaralandı.Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Suriye’deki Rus askerler enkaz kaldırma çalışmalarına katıldıRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun talimatı üzerine, Suriye’deki Rus ordu birliklerinin bu ülkede meydana gelen depremin sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarına katıldığı belirtildi.Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Halep, Hama, Lazkiye şehirlerinde ve Cebla, Stamu ve Bostan el-Başa kasabalarında, depremzedelere gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin verildiği 6 insani yardım dağıtım merkezi açıldı” ifadesine yer verildi.Rus askerlerin, depremden en çok etkilenen bölgelerde 10 birlik halinde enkaz kaldırma, arama kurtarma ve yaralılara tıbbi yardım sağlama çalışmalarına katıldığı belirtilirken toplamda çalışmalarda 300’den fazla Rus asker ve 60 teçhizatın yer aldığı kaydedildi.Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünde, Rus sağlık uzmanlarından oluşan bir grubun hazır beklediği, ayrıca kan bağışı için dört noktanın ve ortak koordinasyon merkezinin açıldığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230207/fatma-sahin-60-bin-nufuslu-ilcenin-yarisindan-cogu-yok-tam-bir-felaket-var-1066664295.html

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