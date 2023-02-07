https://sputniknews.com.tr/20230207/kahramanmaras-merkezli-deprem-suriyeyi-de-yikti-can-kaybi-bin-300u-asti-1066676774.html
Kahramanmaraş merkezli deprem Suriye'yi de yıktı: Can kaybı bin 300'ü aştı
Kahramanmaraş merkezli deprem Suriye'yi de yıktı: Can kaybı bin 300'ü aştı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az bin 356 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T08:51+0300
2023-02-07T08:51+0300
2023-02-07T08:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
suriye
deprem
can kaybı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az bin 356 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 419'den fazla kişi yaralandı.Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi.Deprem nedeniyle söz konusu illerde büyük yıkımlar meydana geldi.SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde 656 kişi hayatını kaybetti, 1419 kişi yaralandı.Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 700 kişi öldü, 2000'den fazla kişi yaralandı.Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarinda-2-gun--enkaz-basinda-umutlu-bekleyis-suruyor-1066674877.html
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suriye, deprem, can kaybı
suriye, deprem, can kaybı
Kahramanmaraş merkezli deprem Suriye'yi de yıktı: Can kaybı bin 300'ü aştı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az bin 356 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az bin 356 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 419'den fazla kişi yaralandı.
Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi.
Deprem nedeniyle söz konusu illerde büyük yıkımlar meydana geldi.
SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde 656 kişi hayatını kaybetti, 1419 kişi yaralandı.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 700 kişi öldü, 2000'den fazla kişi yaralandı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.