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https://sputniknews.com.tr/20230206/putinden-erdogana-yardim-gondermeye-haziriz-1066621250.html
Putin’den Erdoğan’a: Yardım göndermeye hazırız
Putin’den Erdoğan’a: Yardım göndermeye hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, ülkesinin yaşanan deprem nedeniyle Türkiye’ye yardım etmeye hazır... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T10:59+0300
2023-02-06T11:04+0300
vladimir putin
dünya
rusya
türkiye
recep tayyip erdoğan
deprem
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Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği telgrafta, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.Kremlin’in yayınladığı açıklamaya göre Putin, Erdoğan’a ilettiği telgrafta şu ifadeleri kullandı: “Ülkenizde yaşanan büyük depremin neden olduğu ölümler ve yıkımdan ötürü içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına acılarını paylaştığımı, yaralananlaraysa acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Depremin neden oldukları için gereken yardımı göstermeye hazırız.”
https://sputniknews.com.tr/20230206/rusya-arama-kurtarma-ekipleriyle-iki-ucagimizi-turkiyeye-gondermeye-haziriz-1066620391.html
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vladimir putin, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, deprem
vladimir putin, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, deprem

Putin’den Erdoğan’a: Yardım göndermeye hazırız

10:59 06.02.2023 (güncellendi: 11:04 06.02.2023)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, ülkesinin yaşanan deprem nedeniyle Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği telgrafta, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.
Kremlin’in yayınladığı açıklamaya göre Putin, Erdoğan’a ilettiği telgrafta şu ifadeleri kullandı: “Ülkenizde yaşanan büyük depremin neden olduğu ölümler ve yıkımdan ötürü içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına acılarını paylaştığımı, yaralananlaraysa acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Depremin neden oldukları için gereken yardımı göstermeye hazırız.”
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