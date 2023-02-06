https://sputniknews.com.tr/20230206/putinden-erdogana-yardim-gondermeye-haziriz-1066621250.html

Putin’den Erdoğan’a: Yardım göndermeye hazırız

Putin’den Erdoğan’a: Yardım göndermeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, ülkesinin yaşanan deprem nedeniyle Türkiye’ye yardım etmeye hazır... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T10:59+0300

2023-02-06T10:59+0300

2023-02-06T11:04+0300

vladimir putin

dünya

rusya

türkiye

recep tayyip erdoğan

deprem

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Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği telgrafta, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.Kremlin’in yayınladığı açıklamaya göre Putin, Erdoğan’a ilettiği telgrafta şu ifadeleri kullandı: “Ülkenizde yaşanan büyük depremin neden olduğu ölümler ve yıkımdan ötürü içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına acılarını paylaştığımı, yaralananlaraysa acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Depremin neden oldukları için gereken yardımı göstermeye hazırız.”

https://sputniknews.com.tr/20230206/rusya-arama-kurtarma-ekipleriyle-iki-ucagimizi-turkiyeye-gondermeye-haziriz-1066620391.html

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vladimir putin, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, deprem