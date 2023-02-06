https://sputniknews.com.tr/20230206/rusya-arama-kurtarma-ekipleriyle-iki-ucagimizi-turkiyeye-gondermeye-haziriz-1066620391.html

Rusya: Arama-kurtarma ekipleriyle iki uçağımızı Türkiye’ye göndermeye hazırız

Rusya: Arama-kurtarma ekipleriyle iki uçağımızı Türkiye’ye göndermeye hazırız

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, İl-76 tipi iki uçağını arama-kurtarma ekipleriyle beraber Türkiye’nin depremden etkilenen bölgelerine göndermeye hazır oldukları... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T10:34+0300

2023-02-06T10:34+0300

2023-02-06T10:56+0300

rusya

dünya

deprem

türkiye

rusya acil durumlar bakanlığı

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın basın servisinden bir yetkili, Sputnik'e verdiği demeçte “Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının güç bir durumda olduğu dost ülkeye (Türkiye) yardıma gitmeye her zaman için hazır” dedi.“Arama-kurtarmacılarımız böyle acil durumlar için gerekli olan bilgi ve donanıma sahipler ve şu an deprem bölgesine uçmaya hazır durumdalar” diye ekleyen yetkili, bakanlığa bağlı ekiplerinden 100 arama-kurtarma görevlisinin, İl-76 tipi iki uçakla beraber Türkiye’ye gönderilmeye hazır olduğunu kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Deprem, Hmeymim üssünün ve Suriye'de konuşlanan birliklerin olduğu diğer askeri tesislerin savaşa hazır olma durumunu etkilemedi" denildi.

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rusya, deprem, türkiye, rusya acil durumlar bakanlığı