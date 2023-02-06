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https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmaras-merkezli-depremin-ardindan-borsa-istanbulda-dusus-yuzde-36yi-asti-1066625115.html
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 3.6'yı aştı
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 3.6'yı aştı
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 3'ü aştı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T12:00+0300
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ekonomi
türkiye
borsa istanbul
deprem
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BIST 100, yeni haftada yüzde 3,6 düşerek 4 bin 816 puan seviyesinden işlem görüyor. Borsa, geçen haftayı 4 bin 997 puan seviyesinden tamamlamıştı.Türkiye, bu sabaha Kahramannmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin haberiyle başlamıştı. Borsa İstanbul'da işlemler devam etse de deprem bölgesinde faaliyet gösteren 8 şirketin işlemlerinin askıya alınması ve açığa satışın yasaklanması gibi geçici tedbir kararları alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/deprem-bolgesinde-bulunan-8-sirketin-borsadaki-paylari-gecici-olarak-isleme-kapatildi-1066618399.html
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türkiye, borsa istanbul, deprem
türkiye, borsa istanbul, deprem

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 3.6'yı aştı

12:00 06.02.2023
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 3'ü aştı.
BIST 100, yeni haftada yüzde 3,6 düşerek 4 bin 816 puan seviyesinden işlem görüyor.
Borsa, geçen haftayı 4 bin 997 puan seviyesinden tamamlamıştı.
Türkiye, bu sabaha Kahramannmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin haberiyle başlamıştı. Borsa İstanbul'da işlemler devam etse de deprem bölgesinde faaliyet gösteren 8 şirketin işlemlerinin askıya alınması ve açığa satışın yasaklanması gibi geçici tedbir kararları alınmıştı.
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
TÜRKİYE
Deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı
09:52
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