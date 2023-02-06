https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmaras-merkezli-depremin-ardindan-borsa-istanbulda-dusus-yuzde-36yi-asti-1066625115.html

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 3.6'yı aştı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 3.6'yı aştı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 3'ü aştı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T12:00+0300

2023-02-06T12:00+0300

2023-02-06T12:00+0300

ekonomi

türkiye

borsa istanbul

deprem

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BIST 100, yeni haftada yüzde 3,6 düşerek 4 bin 816 puan seviyesinden işlem görüyor. Borsa, geçen haftayı 4 bin 997 puan seviyesinden tamamlamıştı.Türkiye, bu sabaha Kahramannmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin haberiyle başlamıştı. Borsa İstanbul'da işlemler devam etse de deprem bölgesinde faaliyet gösteren 8 şirketin işlemlerinin askıya alınması ve açığa satışın yasaklanması gibi geçici tedbir kararları alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230206/deprem-bolgesinde-bulunan-8-sirketin-borsadaki-paylari-gecici-olarak-isleme-kapatildi-1066618399.html

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türkiye, borsa istanbul, deprem