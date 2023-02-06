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https://sputniknews.com.tr/20230206/deprem-bolgesinde-bulunan-8-sirketin-borsadaki-paylari-gecici-olarak-isleme-kapatildi-1066618399.html
Deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı
Deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı
Borsa İstanbul AŞ, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T09:52+0300
2023-02-06T09:52+0300
türkiye
deprem
hatay
borsa istanbul
borsa
kahramanmaraş
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Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, deprem bölgesinde bulunan ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin özel durum açıklaması yapıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.İşlem sırası geçici olarak durdurulan şirketler şöyle:
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deprem, hatay, borsa istanbul, borsa, kahramanmaraş
deprem, hatay, borsa istanbul, borsa, kahramanmaraş

Deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı

09:52 06.02.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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Borsa İstanbul AŞ, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, deprem bölgesinde bulunan ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin özel durum açıklaması yapıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.
İşlem sırası geçici olarak durdurulan şirketler şöyle:
"Sasa Polyester Sanayi AŞ (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar), Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ ve Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AŞ."
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