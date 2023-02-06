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https://sputniknews.com.tr/20230206/ak-parti-milletvekili-yayman-iki-abim-esleri-ablam-enistem-cocuklari-enkaz-altinda-1066618211.html
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası canlı yayında ailesinden ve yakınlarından enkaz... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T09:44+0300
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türkiye
gaziantep
kahramanmaraş
deprem
hüseyin yayman
enkaz
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ailesinden ve yakınlarından enkaz altında kalanlar olduğunu açıkladı.CNN Türk canlı yayınına bağlanan Yayman şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-100-ve-uzeri-galde-yikim-beklenir-kahramanmarastaki-depremin-ivmesi-664-gal-1066617114.html
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gaziantep, kahramanmaraş, deprem, hüseyin yayman, enkaz
gaziantep, kahramanmaraş, deprem, hüseyin yayman, enkaz

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında

09:44 06.02.2023 (güncellendi: 09:45 06.02.2023)
© AATBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası canlı yayında ailesinden ve yakınlarından enkaz altında kalanlar olduğunu açıkladı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ailesinden ve yakınlarından enkaz altında kalanlar olduğunu açıkladı.
CNN Türk canlı yayınına bağlanan Yayman şu ifadeleri kullandı:
"Benim 2 abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu ,hasarlar var. Herkes seferberlik halinde."
AFAD: 100 ve üzeri Gal'de yıkım beklenir, Kahramanmaraş'taki depremin ivmesi 664 Gal - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
TÜRKİYE
AFAD: 100 ve üzeri Gal'de yıkım beklenir, Kahramanmaraş'taki depremin ivmesi 664 Gal
08:48
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