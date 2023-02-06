https://sputniknews.com.tr/20230206/ak-parti-milletvekili-yayman-iki-abim-esleri-ablam-enistem-cocuklari-enkaz-altinda-1066618211.html
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası canlı yayında ailesinden ve yakınlarından enkaz... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T09:44+0300
2023-02-06T09:44+0300
2023-02-06T09:45+0300
türkiye
gaziantep
kahramanmaraş
deprem
hüseyin yayman
enkaz
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ailesinden ve yakınlarından enkaz altında kalanlar olduğunu açıkladı.CNN Türk canlı yayınına bağlanan Yayman şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-100-ve-uzeri-galde-yikim-beklenir-kahramanmarastaki-depremin-ivmesi-664-gal-1066617114.html
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gaziantep, kahramanmaraş, deprem, hüseyin yayman, enkaz
gaziantep, kahramanmaraş, deprem, hüseyin yayman, enkaz
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında
09:44 06.02.2023 (güncellendi: 09:45 06.02.2023) Abone ol
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası canlı yayında ailesinden ve yakınlarından enkaz altında kalanlar olduğunu açıkladı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ailesinden ve yakınlarından enkaz altında kalanlar olduğunu açıkladı.
CNN Türk canlı yayınına bağlanan Yayman şu ifadeleri kullandı:
"Benim 2 abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. AFAD yetkilileri, UMKE yetkilileri yoldalar. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu ,hasarlar var. Herkes seferberlik halinde."