https://sputniknews.com.tr/20230206/afad-100-ve-uzeri-galde-yikim-beklenir-kahramanmarastaki-depremin-ivmesi-664-gal-1066617114.html

AFAD: 100 ve üzeri Gal'de yıkım beklenir, Kahramanmaraş'taki depremin ivmesi 664 Gal

AFAD: 100 ve üzeri Gal'de yıkım beklenir, Kahramanmaraş'taki depremin ivmesi 664 Gal

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Şu anki tablo sanki Elazığ... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T08:48+0300

2023-02-06T08:48+0300

2023-02-06T08:48+0300

türkiye

deprem

afad

kahramanmaraş

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AFAD Deprem Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, kameraların karşısına geçerek, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.Depremin oldukça sığ olduğunu ve çok geniş bir coğrafyada hissedildiğini aktaran Tatar, "Merkez üssü Pazarcık-Kahramanmaraş olmakla birlikte Maraş'ın dışında civar illerde özellikle Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adana, Sivas, Niğde, Kayseri gibi çok geniş bir coğrafyada deprem hissedildi" dedi. Depremin ardından yıkıcı boyutta artçı sarsıntıların da meydana geldiğini belirten Tatar, artçı sarsıntıların büyüklüklerinin 6'nın üzerine yükseldiğini vurguladı. Şu ana kadarki en büyük artçı sarsıntının büyüklüğünün 6.6 olduğunu söyleyen Tatar, şunları kaydetti:'AFAD tüm ekipleriyle bölgeye intikal etti'AFAD'ın tüm arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini dile getiren Tatar, "Şu anki tablo 24 Ocak 2020'de Elazığ depreminin oluşturduğu yani kırıldığı noktaya kadar devam ediyor. Şu anki tablo sanki Elazığ depreminden daha güney batıya doğru kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor. Deprem danışma kurulu üyelerimiz, üniversiteden öğretim üyeleri bölgeye gidiyor. Bölgede yapacakları çalışma sonrasında çok daha net bir tabloyu ortaya koyabileceğiz." dedi.Depremin olduğu saatten bu yana devletin tüm organlarının teyakkuz halinde olduğunu belirten Tatar, "Çok kısa sürede durum değerlendirmesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bakanlarımız şu anda bölgeye intikal etmiş durumdalar. Bunun dışında AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bütün paydaşlarıyla, tüm kurumlarıyla şu anda teyakkuz halinde. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken diğer yandan da bölgeden gelen bilgiler toplanmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

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