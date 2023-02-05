https://sputniknews.com.tr/20230205/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-donetsk-ve-krasniy-liman-yonlerinde-ilerleyisini-surduruyor-1066606543.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerinde ilerleyişini sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerinde ilerleyişini sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerinde ilerleyişini sürdürdüklerini, Güney Donetsk ve Zaporojye... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T23:27+0300

2023-02-05T23:27+0300

2023-02-05T23:27+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

rusya

ukrayna

askeri harekat

operasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Tümgeneral Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerinde ilerleyişini sürdürdüklerini, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde ise aktif olarak faaliyet gösterdiğini, dört yönde de düşmana insan gücü, askeri teçhizat ve araç bakımından kayıplar yaşatıldığını vurguladı.Herson yönünde, Herson Bölgesi’nde yer alan iki yerleşimde topçu mücadelesi kapsamında bir D-30 obüsünün ve bir Akatsiya kundağı motorlu obüsün imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Ugledar yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir topçu mühimmat deposunu imha ettiklerini dile getirdi.Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri ordu gruplarının füze ve topçu kuvvetleri atışları ile düşmanın atış mevzilerindeki 111 topçu birliği, ayrıca 142 bölgedeki insan gücü ve askeri araçları vuruldu” diye konuştu.Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Herson Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını düşürdüklerini vurgulayan Konaşenkov, ayrıca ‘bir günde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Volnovaha ve Zaporojye Bölgesi’nin Tokmak yerleşim bölgelerinde Uragan ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 11 füzenin düşürüldüğünü’ ifade etti.Düşman güçlerinin verdiği kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 382 uçak, 206 helikopter, 3 bin 23 insansız hava aracı, 403 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 750 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1.007 çok namlulu roketatar muharebe aracı, 4 bin 3 sahra ve havan topu ile 8 bin 272 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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igor konaşenkov, rusya, ukrayna, askeri harekat, operasyon