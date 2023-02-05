https://sputniknews.com.tr/20230205/eski-israil-basbakani-bennett-putin-operasyon-baslarken-zelenskiyi-ortadan-kaldirmama-sozu-verdi-1066604898.html

Eski İsrail Başbakanı Bennett: Putin, operasyon başlarken Zelenskiy'i ortadan kaldırmama sözü verdi

Eski İsrail Başbakanı Bennett: Putin, operasyon başlarken Zelenskiy'i ortadan kaldırmama sözü verdi

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlarında kendisine, o sırada bir sığınakta... 05.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-05T22:08+0300

2023-02-05T22:08+0300

2023-02-05T22:11+0300

ukrayna krizi

israil

naftali bennett

vladimir zelenskiy

vladimir putin

ukrayna

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065373646_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_2dcf0c7687377b47315c7b2f33b6822b.jpg

İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, kendi YouTube kanalında yayınlanan bir röportajda, operasyonun başlamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kendisinden Rus lider Vladimir Putin’le temasa geçmesini istediğini, ardından kendisinin taraflar arasında arabulucu rolünü üstlendiğini anlattı.Eski İsrail Başbakanı, Rus lider ile geçen o diyaloğu şu ifadelerle aktardı:Bennett, kendi ifadesi ile Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Zelenskiy'i aradı ve Rus lider ile yaptığı görüşmenin içeriğini aktardı. Ona göre, Putin’in verdiği sözü duyan Zelenskiy ofisine geri döndü ve orada bir video çekti.Bennett ayrıca Putin ile yaptığı ilk görüşmelerden biri sırasında Rus liderin Ukrayna’yı Nazilerden ve askerden arındırma hedeflerinden geri dönmeye hazır olduğunu söylediğini, Zelenskiy ise Ukrayna’nın NATO’ya girmekten vazgeçmesinden yana konuştuğunu ileri sürdü.Daha sonra Batı’nın ‘Putin ile müzakere etmeyip ezme kararı verdiğine dikkat çeken Bennett, kendi eylemleri konusunda ABD, Almanya ve Fransa ile mutabakat sağladığını ve bu ülkelerin sonradan müzakereleri sonlandırma yoluna gittiklerini anlattı.‘Rusya-Ukrayna arasında 17 anlaşma taslağı vardı’Eski İsrail Başbakanı Bennett, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler sırasında tarafların 20’ye yakın anlaşma taslağını hazırladıklarını anlattı.“17-18 anlaşma taslağımız vardı” diyen Bennett, şu ana kadar taslaklardan hiçbirinin içeriğinin yayınlanmadığını sözlerine ekledi.‘Ukrayna'daki çatışma, Kiev'in NATO'ya katılma arzusu nedeniyle başladı’Ukrayna’da olup bitenlerin Kiev’in NATO’ya katılma arzusu nedeniyle başladığına dikkat çeken Bennett, Zelenskiy’in operasyonun başlangıç aşamasındaki temaslarda örgüte katılma fikrinden vazgeçmeye hazır olduğunu vurguladı.İsrailli politikacı, “Tüm bu savaş onların NATO’ya katılma arzusu nedeniyle başladı ve o anda Zelenskiy, ‘Bu fikirden vazgeçiyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna müzakereleri Batılı ülkeler tarafından kesintiye uğratıldı’Arabuluculuk faaliyetlerini Batı ülkeleri ile mutabakat çerçevesinde yürüten Bennett, “Tüm eylemlerim en küçük ayrıntısına kadar ABD, Almanya ve Fransa ile koordine edilmişti. Onlar müzakereleri kesintiye uğrattı” vurgusunu yaptı.Eski İsrail Başbakanı, Batı ülkelerinin bir anda Putin ile müzakere etmeyip onu ‘ezme’ kararı verdiğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230203/vladimir-putin-rusya-guvenlik-konseyi-ile-terorle-mucadeleyi-gorustu-1066542973.html

https://sputniknews.com.tr/20230202/putin-modern-nazizm-rusya-icin-tehdit-olusturuyor-yine-kolektif-batiya-karsi-koymak-durumundayiz-1066494346.html

israil

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, naftali bennett, vladimir zelenskiy, vladimir putin, ukrayna, rusya