https://sputniknews.com.tr/20230205/eski-israil-basbakani-bennett-putin-operasyon-baslarken-zelenskiyi-ortadan-kaldirmama-sozu-verdi-1066604898.html
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Putin, operasyon başlarken Zelenskiy'i ortadan kaldırmama sözü verdi
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Putin, operasyon başlarken Zelenskiy'i ortadan kaldırmama sözü verdi
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlarında kendisine, o sırada bir sığınakta... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T22:08+0300
2023-02-05T22:08+0300
2023-02-05T22:11+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
vladimir putin
ukrayna
rusya
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İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, kendi YouTube kanalında yayınlanan bir röportajda, operasyonun başlamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kendisinden Rus lider Vladimir Putin’le temasa geçmesini istediğini, ardından kendisinin taraflar arasında arabulucu rolünü üstlendiğini anlattı.Eski İsrail Başbakanı, Rus lider ile geçen o diyaloğu şu ifadelerle aktardı:Bennett, kendi ifadesi ile Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Zelenskiy'i aradı ve Rus lider ile yaptığı görüşmenin içeriğini aktardı. Ona göre, Putin’in verdiği sözü duyan Zelenskiy ofisine geri döndü ve orada bir video çekti.Bennett ayrıca Putin ile yaptığı ilk görüşmelerden biri sırasında Rus liderin Ukrayna’yı Nazilerden ve askerden arındırma hedeflerinden geri dönmeye hazır olduğunu söylediğini, Zelenskiy ise Ukrayna’nın NATO’ya girmekten vazgeçmesinden yana konuştuğunu ileri sürdü.Daha sonra Batı’nın ‘Putin ile müzakere etmeyip ezme kararı verdiğine dikkat çeken Bennett, kendi eylemleri konusunda ABD, Almanya ve Fransa ile mutabakat sağladığını ve bu ülkelerin sonradan müzakereleri sonlandırma yoluna gittiklerini anlattı.‘Rusya-Ukrayna arasında 17 anlaşma taslağı vardı’Eski İsrail Başbakanı Bennett, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler sırasında tarafların 20’ye yakın anlaşma taslağını hazırladıklarını anlattı.“17-18 anlaşma taslağımız vardı” diyen Bennett, şu ana kadar taslaklardan hiçbirinin içeriğinin yayınlanmadığını sözlerine ekledi.‘Ukrayna'daki çatışma, Kiev'in NATO'ya katılma arzusu nedeniyle başladı’Ukrayna’da olup bitenlerin Kiev’in NATO’ya katılma arzusu nedeniyle başladığına dikkat çeken Bennett, Zelenskiy’in operasyonun başlangıç aşamasındaki temaslarda örgüte katılma fikrinden vazgeçmeye hazır olduğunu vurguladı.İsrailli politikacı, “Tüm bu savaş onların NATO’ya katılma arzusu nedeniyle başladı ve o anda Zelenskiy, ‘Bu fikirden vazgeçiyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna müzakereleri Batılı ülkeler tarafından kesintiye uğratıldı’Arabuluculuk faaliyetlerini Batı ülkeleri ile mutabakat çerçevesinde yürüten Bennett, “Tüm eylemlerim en küçük ayrıntısına kadar ABD, Almanya ve Fransa ile koordine edilmişti. Onlar müzakereleri kesintiye uğrattı” vurgusunu yaptı.Eski İsrail Başbakanı, Batı ülkelerinin bir anda Putin ile müzakere etmeyip onu ‘ezme’ kararı verdiğini sözlerine ekledi.
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israil, naftali bennett, vladimir zelenskiy, vladimir putin, ukrayna, rusya
israil, naftali bennett, vladimir zelenskiy, vladimir putin, ukrayna, rusya
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Putin, operasyon başlarken Zelenskiy'i ortadan kaldırmama sözü verdi
22:08 05.02.2023 (güncellendi: 22:11 05.02.2023) Abone ol
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlarında kendisine, o sırada bir sığınakta saklanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ortadan kaldırma planları olmadığına dair güvence verdiğini savundu.
İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, kendi YouTube kanalında yayınlanan bir röportajda, operasyonun başlamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kendisinden Rus lider Vladimir Putin’le temasa geçmesini istediğini, ardından kendisinin taraflar arasında arabulucu rolünü üstlendiğini anlattı.
Eski İsrail Başbakanı, Rus lider ile geçen o diyaloğu şu ifadelerle aktardı:
“Ben ona, ‘Netleştirmek istiyorum, Zelenskiy’i öldürmeyeceğinize dair söz veriyor musunuz?’ dedim, o da, ‘Zelenskiy’i öldürmeyeceğim’ diye yanıtladı.”
Bennett, kendi ifadesi ile Putin ile yaptığı görüşmeden sonra Zelenskiy'i aradı ve Rus lider ile yaptığı görüşmenin içeriğini aktardı. Ona göre, Putin’in verdiği sözü duyan Zelenskiy ofisine geri döndü ve orada bir video çekti.
Bennett ayrıca Putin ile yaptığı ilk görüşmelerden biri sırasında Rus liderin Ukrayna’yı Nazilerden ve askerden arındırma hedeflerinden geri dönmeye hazır olduğunu söylediğini, Zelenskiy ise Ukrayna’nın NATO’ya girmekten vazgeçmesinden yana konuştuğunu ileri sürdü.
Daha sonra Batı’nın ‘Putin ile müzakere etmeyip ezme kararı verdiğine dikkat çeken Bennett, kendi eylemleri konusunda ABD, Almanya ve Fransa ile mutabakat sağladığını ve bu ülkelerin sonradan müzakereleri sonlandırma yoluna gittiklerini anlattı.
‘Rusya-Ukrayna arasında 17 anlaşma taslağı vardı’
Eski İsrail Başbakanı Bennett, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler sırasında tarafların 20’ye yakın anlaşma taslağını hazırladıklarını anlattı.
“17-18 anlaşma taslağımız vardı” diyen Bennett, şu ana kadar taslaklardan hiçbirinin içeriğinin yayınlanmadığını sözlerine ekledi.
‘Ukrayna'daki çatışma, Kiev'in NATO'ya katılma arzusu nedeniyle başladı’
Ukrayna’da olup bitenlerin Kiev’in NATO’ya katılma arzusu nedeniyle başladığına dikkat çeken Bennett, Zelenskiy’in operasyonun başlangıç aşamasındaki temaslarda örgüte katılma fikrinden vazgeçmeye hazır olduğunu vurguladı.
İsrailli politikacı, “Tüm bu savaş onların NATO’ya katılma arzusu nedeniyle başladı ve o anda Zelenskiy, ‘Bu fikirden vazgeçiyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.
‘Ukrayna müzakereleri Batılı ülkeler tarafından kesintiye uğratıldı’
Arabuluculuk faaliyetlerini Batı ülkeleri ile mutabakat çerçevesinde yürüten Bennett, “Tüm eylemlerim en küçük ayrıntısına kadar ABD, Almanya ve Fransa ile koordine edilmişti. Onlar müzakereleri kesintiye uğrattı” vurgusunu yaptı.
Eski İsrail Başbakanı, Batı ülkelerinin bir anda Putin ile müzakere etmeyip onu ‘ezme’ kararı verdiğini sözlerine ekledi.